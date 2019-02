El cine de Labaki en Argentina

"Cafarnaúm" compite por el Oscar a mejor película en lengua extranjera con "Roma" (Alfonso Cuarón, México), "Cold War (Pawel Pawlikowski, Polonia), "Somos una familia" (Hirokazu Koreeda, Japón) y "Never Look Away" (Florian Henckel von Donnersmarck, Alemania). "Cafarnaúm" es el tercer filme de Nadine Labaki que se estrena en Argentina luego de "Y ahora, ¿adónde vamos?" (2012) y "Caramel" (2008) con la que compitió en el Festival de Mar del Plata. Labaki también fue parte de "Río, te amo" (2014), tercera entrega de la serie "Cities of Love".