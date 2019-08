Las mujeres avanzan a paso firme en la industria del cine. Esta vez es el turno de una adaptación a la pantalla grande del cómic "The Kitchen" que llega con el nombre de "Las reinas del crimen". La película, que se estrena mañana, reúne a Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss en el rol de las esposas de tres mafiosos de Nueva York de los años 70 que deben hacerse cargo del negocio cuando sus maridos van a prisión.

"The Kitchen", que hace referencia a Hell's Kitchen, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York en aquella época, es una prueba de que no todas las adaptaciones cinematográficas de cómics son de trabajos de Marvel o DC. En este caso se trata del sello Vértigo y la versión original fue escrita por Ollie Masters e ilustrada por Ming Doyle.

Andrea Berloff, que fue nominada a un Oscar a mejor guión original por "Straight Outta Compton", fue también la autora del guión. Berloff explicó las razones para elegir a dos actrices que generalmente se destacan en la comedia, como McCarthy y Haddish. "Quería que la emoción de las mujeres en una película sobre la mafia se impregnara en el casting, así que elegí a personas que no te esperarías en este ámbito. Si estamos desafiando los estereotipos, desafiémoslos en todos los aspectos. ¿Quién dice que las mujeres no pueden dirigir la mafia? ¿Quién dice que las comediantes no pueden hacer drama?".

McCarthy y Haddish son reconocidas por sus papeles en comedia como "La boda de mi mejor amiga" y "Plan de chicas" respectivamente. Haddish acaba de estrenar "Escuela para fracasados" y "The Oath" en los cines de Estados Unidos. McCarthy, por su parte está recogiendo elogios por su rol más serio en "¿Podrás perdonarme algún día?".

"Reinas del crimen" pretende demostrar la versatilidad de ambas y lo poderosa que puede ser Moss en el papel correcto. La historia trata sobre personas que salen de su zona de confort: Ruby (Haddish) es un extraña en la comunidad de la mafia irlandesa de Nueva York. Moss es Claire, una esposa tímida que resulta ser mucho mejor en las actividades relacionadas con la mafia que lo que cualquiera se podría esperar. McCarthy interpreta a Kathy, una madre de dos hijos cuya reticencia inicial para ingresar en el crimen se ve disminuida por sus múltiples capacidades.

La cineasta destacó que la película trata sobre el empoderamiento, pero no solo sobre mujeres: "Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Todo el mundo tiene una bestia en su interior. Las definiciones que la sociedad tiene de nosotros no nos deben acorralar".

Para McCarthy, quien también se destacó en "Ladrona de identidades" y "Chicas armadas y peligrosas", la distinción entre comedia y drama no es un factor que determine sus proyectos. Un personaje interesante o una buena historia son lo que la convence, y esta película de época, con un elenco talentoso y algo de adrenalina, la sedujo desde el primer momento.

Kathy, su personaje, siempre supo que podía tener más de lo que la vida le ofrecía. Pero en un tiempo en el que se esperaba que la mujer se quedara en casa, ella era feliz con sus dos hijos y su esposo. Pero cuando los capos son arrestados, el mundo en el que no tenía voz cae en sus manos.

"Creo que ella siempre pensó que sabía cómo hacer las cosas y cuando finalmente tiene la oportunidad, se enorgullece mucho de que sean ellas quienes están al mando. Está encantada con darle trabajo a la gente, con ayudar a la comunidad. Se lo toma muy en serio. Luego se da cuenta de que no era una relación tan buena, después de todo, pero estas mujeres están en esa transformación en la que se liberan de la contraparte que parecía tan necesaria", explicó McCarthy.

A Claire (Elisabeth Moss), le tocó vivir una parte menos amable de la mafia en el filme. La actriz, que se hizo conocida a partir de "El cuento de la criada" y "Mad Men", se presenta al inicio de la película como una mujer desaliñada y discreta, como si quisiera ser invisible.

"Claire es una católica irlandesa casada con un jefe de la mafia. Ella sufre abusos graves, así que está acostumbrada a mantenerse callada, hacerse a un lado y no atraer atención. Acaba por romper con eso y encuentra su poder a través del trabajo que hacen, encontrando su lugar de una manera muy inusual. Una manera, ya saben, moralmente cuestionable, al menos para mí. Y sí encuentra poder, pero también fuerza para defenderse de su marido", dijo.

Este trío lo completa Haddish. La discriminación y el racismo fueron sido parte de la vida de Ruby, su personaje. Pero sabe sobrevivir y, en apariencia es de perfil bajo, pero se hace amiga de Claire y Kathy para conseguir sus objetivos. "Sabe que las necesita para hacer lo que sea y porque necesita sentirse parte de algo. Ella sueña en grande. Somos como reinas. Somos mandonas… ¡Somos como «Game of Thrones» de los 70!", bromeó.