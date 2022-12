El cine de 2022: Resurrección, triunfos y desafíos

Como viene sucediendo en la última década, las películas más taquilleras de 2022 pertenecen al grupo de las secuelas, las sagas y las franquicias: desde la mencionada “Minions: Nace un villano” hasta “Jurassic World: Dominio”, pasando por “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, “Thor: Amor y trueno”, “Sonic 2”, “Batman”, “Top Gun: Maverick”, “Black Adam”, “Pantera negra: Wakanda por siempre” y “Avatar: El camino del agua”, la demorada superproducción de James Cameron que se hizo realidad justo a fin de año.

Sin embargo, dentro de esa previsibilidad del público y la industria, también hubo espacio para un puñado de sorpresas. Este año se dieron algunas revanchas y triunfos del cine, justo cuando los incrédulos lo daban en retirada. El caso más paradigmático es el de “Argentina, 1985”. El largometraje de Santiago Mitre, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, no se estrenó en las grandes cadenas (Showcase, Cinemark, Hoyts y Cinépolis) por una disputa entre estas empresas y la compañía productora Amazon Prime Video. La película sobre el Juicio a las Juntas de la dictadura militar sólo se pudo ver en cadenas menos influyentes o independientes (en Rosario estuvo en cartel en el Nuevo Monumental y los Cines del Centro). ¿Y cuál fue el resultado? Inesperado: con boicot y todo, “Argentina, 1985” superó el millón de espectadores y se transformó en el film nacional más taquillero del 2022.

boleteria.jpg

La película marcó un hito: fue la primera vez en dos años y medio que un film argentino alcanzaba esa marca de público. Es más, ingresó en su sexta semana en cartel cuando ya estaba disponible en la plataforma de Amazon. Según los números de Ultracine, detrás aparecen la comedia “30 noches con mi ex” (el debut de Adrián Suar como director, con 783 mil espectadores) y muy lejos “La gallina turuleca” (con 129 mil).

¿Qué pasó para que “Argentina, 1985” convocara tanto público sin estar en las cadenas de los shoppings? Bueno, la famosa “magia” del cine. Que no es tanto magia sino un conjunto de factores: excelentes críticas, una enorme campaña publicitaria (es una producción de carácter internacional), un tema histórico cercano y sensible, estrellas de dos generaciones (Darín y Lanzani) y el viejo y querido “boca a boca”. A todo esto habría que sumarle varios premios y el dato más reciente: la película está entre las 15 semifinalistas en la preselección para el Oscar a mejor film extranjero. Y es muy probable que figure entre las cinco nominadas a la estatuilla dorada.

Otro triunfo del cine en 2022 fue “Top Gun: Maverick”. La secuela del clásico de los 80 se convirtió en un festín para los cinéfilos que celebraron el regreso de un blockbuster “como los de antes”. “Maverick” iba a estrenarse en junio de 2020, pero como pasó con tantos otros films, la pandemia arruinó los planes. Sin embargo, en este caso, tanto Tom Cruise como los estudios Paramount no cedieron a la tentación del streaming y aguantaron hasta poder estrenarla en cines. Para el actor esto se transformó en una empresa personal: conservar las formas de la vieja escuela, defender el negocio de las salas. Y la jugada le salió a la perfección. La película dirigida por Joseph Kosinski fue un éxito de crítica y público. Verla en pantalla grande fue la experiencia más intensa de este año cinematográfico. La secuela de “Top Gun” fue el film más taquillero de 2022 a nivel mundial, y en Estados Unidos subió a la sexta posición entre las películas más taquilleras de la historia de ese país.

tom.jpg Top Gun: Maverick” fue la película más taquillera del año a nivel mundial. Fue un éxito de crítica y público.

Entre revanchas y grandes pegadas, este año también se coló una “rareza” (al menos para el público local): ver en la gran pantalla una película de producción internacional filmada íntegramente en Rosario. En “Un crimen argentino” (producida por Warner y HBO) aparece la Rosario de 1980, con lugares emblemáticos de la ciudad como el Monumento, Tribunales, el Hipódromo, la plaza Montenegro (ex Pinasco) y el bar Laurak. Algunas locaciones necesitaron de cierto retoque digital, otras no: estaban tal cual se veían a fines de los 70 y principios de los 80. La película protagonizada por Nicolás Francella, Matías Mayer y Darío Grandinetti, y dirigida por el cordobés Lucas Combina, se basa en la novela homónima de Reynaldo Sietecase y está inspirada en un famoso hecho policial que sacudió a Rosario en aquella época: el caso Sauan, recordado por ser uno de los homicidios más brutales cometidos en la Argentina.

crimen.jpg “Un crimen argentino” mostró la Rosario de los años 80 en la pantalla grande.

El cine de autor o de directores reconocidos llegó a cuentagotas a las salas. A principios de año pudimos disfrutar de “Licorice Pizza”, la última película de Paul Thomas Anderson. Y hace apenas unas semanas estuvo en cartel “Aftersun”, la ópera prima de la escocesa Charlotte Wells que se convirtió en una revelación y está seguro entre lo mejor de 2022. También pudimos ver la ampulosa “Elvis” de Baz Luhrmann, el regreso de Jordan Peele con “Nop!”, el fascinante documental “Moonage Daydream” sobre la carrera de David Bowie, y “Ruido de fondo”, la nueva de Noah Baumbach que todavía figura en El Cairo y la semana que viene se estrena en Netflix.

after.jpg “Aftersun”, ópera prima de la directora escocesa Charlotte Wells.

No obstante, muchas películas que ahora aparecen en las listas de los críticos no han llegado a los cines (al menos en Rosario) y sólo tuvieron espacio en el streaming. Ahí están la japonesa “Drive My Car” (ganadora del Oscar 2022 a la mejor película internacional), que está disponible en la plataforma MUBI, al igual que “Crimes Of The Future”, la última de David Cronenberg, y “Decision To Leave”, del premiado director surcoreano Park Chan-wook. Netflix, por su lado, se anotó algunas producciones propias interesantes como “El prodigio” (de Sebastián Lelio), “Apollo 10 ½: Una infancia espacial” (la película animada de Richard Linklater) y la alemana “Sin novedad en el frente”, que quizás termine compitiendo por el Oscar con “Argentina, 1985”. Y en HBO Max está disponible “El contador de cartas”, la última de Paul Schrader, que tampoco llegó a las salas.

card.jpg Oscar Isaac en “El contador de cartas”, la última película de Paul Schrader.

Como grandes pendientes quedan varias películas que seguro pisarán fuerte en la temporada de premios de Hollywood y que llegarán en los próximos meses a la Argentina. En enero se estrenarán “Los Fabelman” (de Steven Spielberg) y “Babylon” (de Damien Chazelle). Y en febrero será el turno de “Los espíritus de la isla” (de Martin McDonagh) y “Tár” (de Todd Field).

Tras dos años aciagos, el cine finalmente volvió, pero por delante quedan muchos interrogantes y desafíos. La recaudación global de 2022 cerró con 25.800 millones de dólares, lo que se traduce en una mejora del 21 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo China, el mercado más grande del mundo, está atravesando otra fuerte ola del Covid con resultados muy inciertos, lo cual hace temblar a la taquilla internacional. Las salas argentinas, por su parte, reunieron un total de 34 millones de espectadores. Esta cifra supera con creces a los 13 millones de 2021, pero se ubica muy lejos de los 47 millones de entradas vendidas en 2019.