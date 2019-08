El Chino Darín reveló detalles de cómo es convivir con sus fans

El Chino Darín sufre una exposición que ni el mismo esperaba. Su gran momento artístico, su relación con la también actriz Úrsula Corberó -una de las figuras de la serie La casa de papel, y el hecho de ser ni más ni menos que el hijo de Ricardo Darín- lo colocan en un lugar antipático que lo exige demasiado.

En una entrevista con la revista Viva, el Chino soltó su verdad sobre cómo es la relación con sus seguidores: "Tengo mecha corta y a veces salto más fácil. Más allá de que uno se predisponga lo mejor posible, se nos exige demasiado". Y agregó: "Nadie te pregunta de dónde venís, qué te pasó, cómo te sentís; hay días en que estás pasando por situaciones de mierda o estás yendo a algún lado a los pedos y alguien se te acerca y le ponés onda, pero después te pide un video para el abuelo y después más. Si decís que no, no cae bien".

El actor aclaró que no está de acuerdo con aquellos que aseguran que los personajes famosos deben aparecer siempre agradables con sus fans, ya que la exposición es el "precio de la fama". "Me rompe profundamente las pelotas. Algunos, desde los medios o por afuera, dicen que es el precio a pagar por la fama. ¿Por qué tengo que pagar un precio si no quiero comprar nada? La fama no es un fin para mí", explicó con firmeza.

En ese marco, relató una anécdota que vivió cuando un grupo de paparazzis lo persiguió para tomarle unas fotos: "Entiendo el laburo de estos tipos. Hacía 40 grados y estábamos por tirarnos al agua; ellos nos siguieron desde un bote, horas, con una cámara. Si te pongo un tipo a que te siga todo el día, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, seguro que te vas a sentir como el orto, observado todo el tiempo. Hay gente a la que le gustará. No es mi caso".