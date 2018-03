El Chino Darín contó cómo se siente al hacer escenas de sexo

El Chino Darín reveló en una entrevista cómo se siente cuando debe filmar una escena de sexo y contó cuán expuesto queda.

"Durante el rodaje me di cuenta de que había escenas más... complicadas de ejecutar, porque tenían que ver con cuestiones físicas a las que no estamos acostumbrados algunos. Pero las escenas de cama, sean homosexuales o heterosexuales, se correspondan o no con tu gusto propio, en general son siempre difíciles", contó, sobre una de sus películas en una nota con Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España.

"No, no te dan particular alegría. En general te sientes expuesto cuando reproduces momentos íntimos ante un equipo de 70 personas y que después verá mucha más gente", remarcó.

El actor argentino, radicado en España desde hace algunos años, reveló luego que ni siquiera filmar escenas de cama con un ícono sexual italiano podrían hacerlo cambiar de parecer: "Ni aunque estés enamorado y te toque compartir plano con tu mito sexual de toda la vida. Así te toque rodar con Monica Bellucci, no podrías disfrutar de esa escena como uno fantasea. A veces hay extrañas excepciones, cuando tienes mucha confianza y amistad profunda. Te permite quitarle hierro al asunto y poder divertirte, estar de cachondeo en una situación que suele ser tensa. Se me viene a la cabeza algún nombre, pero no mencionaré a nadie", lanzó con picardía el hijo de Ricardo Darín.