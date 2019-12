Massachusetts, la banda rosarina tributo a Bee Gees, dará un show en el marco del cierre de año del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, hoy, a las 21, en la Sala Hilarión Hernández Larguía del CCRF. El concierto, gratuito y con capacidad limitada (entrada por orden de llegada), contará con un repertorio basado en los éxitos de la recordada agrupación inglesa formada por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb.

Las interpretaciones vocales y musicales, pieza fundamental de este grupo, estarán a cargo de Ricardo Espíndola, que además es la segunda guitarra, Marcelo Tenaglia y Germán Cabrera (voces principales), junto a Norma Román y María de Luján Ingallinella en las armonías vocales. La formación la completan José Blois en primera guitarra, Freddy Vera en bajo, Omar Pogonza en batería y Martín Grassi en teclados y dirección musical.

Los Bee Gees nacieron en Australia en el año 1958, pero alcanzó gran popularidad entre 1975 y 1979. Tras el álbum doble "Saturday Night Fever", la banda sonora de la película homónima, al que los Bee Gees aportaron las seis canciones principales, que llegaron a vender más de 45 millones de copias, se convirtieron en uno de los grupos más exitosos de toda la historia de la música. Algunas de sus canciones más populares son: "How deep is your love", "How Can You Mend a Broken Heart", "To Love Somebody", "I Started a Joke", "Massachusetts", "More than a woman", "Night Fever", "Run to Me", "Tragedy", "Too Much Heaven", "Alone", "You Win Again", "You Should Be Dancing", "Words", "Wind of change", entre otras.