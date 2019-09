El campeón de Turismo Carretera de 2012, Mauro Giallombardo, todavía en proceso de recuperación tras un accidente de tránsito sufrido en 2017, le propuso matrimonio en vivo a su novia en medio del programa de Telefe "¿Quién quiere ser millonario?".

Giallombardo, que hace dos años sufrió un choque frontal contra un colectivo en la ruta 40, cerca de Villa La Angostura, pasó avrios meses internado y tuvo que "volver a aprender" a caminar, hablar y comer, según contó.

"Estuve internado en el sanatorio Fleni y ahí la conocí a mi novia, que lo estaba acompañando al padre que también tuvo un accidente", le dijo Giallombardo al conductor Santiago del Moro.

Valentina admitió que se sintió atraída por el piloto desde que lo conoció. "Le eché el ojo hasta que me animé a encararlo", reconoció.

Giallombardo recordó que no tenía demasiada libertad de movimientos en ese entonces, todavía sometido a distintas operaciones. "Cuando empezamos a salir ella me sacaba a pasear en silla de ruedas", señaló.

Finalmente, se dirigió a su novia. "Siempre me costó mucho, no me animé un montón de veces. Quiero que te cases conmigo", le dijo, y le ofreció un anillo. Valentina, sin dudar, aceptó.

Un desaforado Del Moro con un brazo en alto repitió a los gritos: "¡Vivan los novios!".