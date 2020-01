El camino a la fama de Bob Dylan en una nueva biopic

El actor franco estadounidense Timothée Chalamet, la estrella del film "Llámame por tu nombre", de Luca Guadagnino, interpretará a Bob Dylan en una nueva película biográfica sobre el cantautor y poeta premiado con el Nobel de Literatura.

El nuevo proyecto, sobre el cual informó Deadline Hollywood, será producido por Fox Searchlight con dirección de James Mangold de "Ford vs. Ferrari". El título provisorio es "Going Electric", una referencia a un momento clave en la historia del rock, cuando -el 25 de junio de 1965- en el Newport Folk Festival por primera vez Dylan tocó en público en una guitarra eléctrica, silbado e insultado como traidor por sus desconcertados admiradores.

La película seguirá el ascenso del cantante hacia la fama y su transformación en uno de los grandes íconos de la música contemporánea.

Chalamet, que según Deadline está tomando clases de guitarra, en abril debutará en Londres junto con Eileen Atkins en "4.000 Miles", el drama de Amy Herzog. Debería afrontar "Going Electric" apenas baje el telón sobre su obra teatral, a fines de mayo.

El último film biográfico de alto perfil sobre Dylan fue "I'm not there", interpretada por Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger y Ben Whishaw. Previamente había sido Martin Scorsese quien exploró la carrera del cantante en el documental "No Direction Home".

"Going Electric" -dijeron fuentes a la revista Rolling Stone- comenzará cuando, a los 19 años, Dylan llegó a Nueva York, e "involucrará a los grandes nombres de la escena folk de la época". Pete Seeger, Joan Baez, Woody Guthrie (que en esa época estaba en el hospital) y otros grandes de su tiempo serán personajes de la película. Y lo más importante es que al parecer Dylan dio su bendición y será el productor ejecutivo del film.

En 2017, Mangold había mencionado a Rolling Stone que estaba buscando otro tema de fondo musical para dar continuidad a su film sobre Johnny Cash: "Me acerqué a algunos artistas, pero el problema siempre fue: ¿tenían algo original que decir, tenían una historia que contar en una película? No basta con haber escrito buena música o haber cambiado el escenario musical".

Desde entonces, el género de las películas biográficas atravesó un boom, también gracias a filmes como "Bohemian Rhapsody" sobre Freddie Mercury y "Rocketman" sobre Elton John.

en ascenso. Timothée Chalamet.