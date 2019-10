"El café concert es el género que más nos representa"

Periodista, agente de prensa, amigo de las personalidades más importantes del espectáculo y desde hace unos años, también actor. Hace 35 años que Alejandro Veroutis va de la gráfica a la televisión, y de la televisión al escenario. Fue la mano derecha de Alejandro Romay, es amigo íntimo de Mirtha Legrand y es quien lanzó a la fama a los íconos del humor actuales: Martín Bossi y Fátima Flórez.

Tras lanzarse a la actuación en 2016 y después de protagonizar varias obras teatrales, hoy Veroutis apuesta al género de café concert con un espectáculo de su autoría llamado "Una noche en el Café Concert, que se presenta hoy y mañana, a las 21, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

El espectáculo creado y protagonizado por Veroutis, cuenta además con el pianista y director musical Gerardo Amarante, y la presencia de dos grandes artistas de Rosario, que fueron pioneras en el género del café concert: la cantante Cecilia Petrocelli y la bailarina y coreógrafa Pecky Land.

"Mi primer encuentro con el teatro fue el café concert. Cuando tenía 5 años, mi mamá cumplía años y me llevó a ver a Susana Rinaldi y me llamó la atención ese ámbito. Los whiskys en la mesa, era muy loco para los ojos de un niño porque los shows eran muy contestatarios", relata Veroutis.

Y continúa: "Mi mamá me decía que siga una carrera, así que empecé arquitectura y después periodismo". Así, Veroutis pasó por los medios más importantes del país como el diario La Epoca, editorial Perfil, el diario Crónica y dirigió la edición argentina de la española La Revista. "Siempre me gustó el teatro, así que un día me lo encontré a Alejandro Romay y le dije que quería trabajar con él. Y me dijo que sea su jefe de prensa, paralelamente, empecé a producir shows. Un día Romay me dijo: "Si te gano como actor, que sería genial, te pierdo como jefe de prensa". Un tiempo después, me había quedado la asignatura pendiente de actuar y le dije a Valeria Ambrosio si había un papel para mí, y así debuté como actor en 2016 en la comedia negra "Dinner", donde interpretaba a un mayordomo que no hablaba en toda la obra hasta el final. El día que salí al escenario mi vida cambió y no me quise bajar más", expresa emocionado.

Rosario, clave en el género

"El café concert es el género que más nos representa a los argentinos porque muestra cómo éramos desde la ironía. Lo que estaba prohibido, en el café concert se podía decir", asegura Veroutis que escribió el libro de este espectáculo teatral, que cuenta qué les pasó a los argentinos desde 1966 hasta hoy, a través de canciones que fueron censuradas. Y revela que la mayor cuna del café concert fue Rosario. "En la época en que se censuraban a los artistas en Capital Federal, los artistas venían a actuar a Rosario, sobre todo en Aureliano, aquí en frente del diario La Capital, donde ahora funciona el cine Arteón".

El show fue estrenado en Mar del Plata y luego en Capital, donde rindió tributos a Marikena Monti, Edda Díaz y muchas más.

El periodista y actor realiza monólogos y canta canciones como "Los boludos" o "La mala reputación". "Es un tributo a los niños cantores de Viena del café concert, como Antonio Gasalla, Pepe Cibrián, Carlos Perciavalle y Enrique Pinti", bromea. Mientras que Petrocelli cantará temas que hablaban con una ironía feroz sobre lo que pasaba en el país y en el mundo y Pecky bailará tangos", concluye Veroutis antes del gran show.