"Dos viejos amigos que hacen frente a las diversas situaciones que la vida les presenta con sentido del humor, dignidad y... algún problema de próstata". Con esta frase Netflix presenta su nueva serie "El método Kominsky", el nuevo proyecto de Chuck Lorre, el creador de la exitosa sitcom "The Big Bang Theory".

Esta nueva comedia tiene a Michael Douglas a la cabeza y será una historia en torno a lo que sucede cuando envejecemos. Douglas interpreta a Sandy Kominsky, un ex primer actor que ahora trabaja como life coach, algo así como una persona que ayuda a otros a cumplir metas. Junto a él está su agente de toda la vida y amigo, Norman, interpretado por Alan Arkin. La serie estará disponible desde el viernes próximo en la popular plataforma.

Según lo adelantado, la serie busca llevar al espectador por un divertido viaje sobre lo que significa envejecer y con ello todo lo que pasa en el camino, como cuando perdemos a alguien a quien amamos, la confusión que viene cuando el cuerpo empieza a hacer cosas raras y sobre todo, ver que a pesar de la edad se puede —y se deben— hacer cosas nuevas.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Lorre contó que tal vez se imaginó su propio viaje al envejecimiento: "Por supuesto que mencionaremos problemas de salud y la pérdida de los seres amados, porque tarde o temprano nos pasará a todos, así que todos compartiremos esta experiencia. Internamente uno no siente su edad y muchos concuerdan con eso. Pero de vez en cuando caminamos enfrente del espejo, nos preguntamos a nosotros mismos: «¿Quién es ese viejo?» y en ese choque con la percepción es donde encontraremos las risas".

El veterano productor también contó que para él fue muy especial trabajar con Netflix, no por el prestigio sino por la oportunidad de rodar capítulos más largos, que le permitieron ofrecer una mejor historia: "Desde que Michael y Alan dijeron que sí al proyecto, sabía que venía algo especial y luego tuve la oportunidad de hacer un primer capítulo de 32 minutos. No es que eso signifique mucho, pero me sorprendió después de tantos años en la televisión. Sé que Netflix quiere ofrecer el mejor producto posible, para mí fue una experiencia totalmente distinta".

"El método Kominsky" es la segunda colaboración de Lorre con la plataforma de streaming tras el estreno en 2017 de "Disjointed", una serie protagonizada por Kathy Bates como la dueña de un dispensario de marihuana.

Según Lorre, esta nueva serie le permite reírse de un tema que está viviendo, que es "hacerse mayor y la entropía y la decadencia de la carne", tal cual publicó el portal Variety. Según la publicación este don para reírse de hacerse mayor es lo que atrajo a Douglas al proyecto. "Hablamos mucho de próstatas", bromeó el ganador de un Oscar por "Wall Street" y marido de Catherine Zeta-Jones durante una entrevista televisiva de los Estados Unidos.

A diferencia de los proyectos habituales de Lorre, que recientemente además de haber escrito "Disjointed" para Netflix y la comedia "Mom" para CBS (se puede ver en el canal TNT), "El método Kominsky" será una comedia sin público en vivo y sin risas de por medio.

El proyecto también demuestra que no solamente las mujeres de los Oscar se unen para crear series con un alto nivel interpretativo como las féminas de "Feud" (Susan Sarandon, Jessica Lange, Kathy Bates y Catherine Zeta-Jones) o las de "Big little lies" (Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Meryl Streep) o "Grace and Frankie" (Jane Fonda y Lily Tomlin). Con el tándem formado por Michael Douglas y Alan Arkin, ganador de un Oscar por "Pequeña Miss Sunshine", la expectativa ya está muy alta.

El elenco de "El método Kominsky" lo completan Nancy Travis ("Last Man Standing", "Mr. Mercedes") como Lisa; Sarah Baker ("Young Sheldon", "Smallfoot") como Mindy Kominsky; Lisa Edelstein ("Hoyse", "Dr. House M.D.") como Phoebe; Emily Osment ("Young & Hungry", "Tea Time with Mr. Patterson") como Theresa; Susan Sullivan ("Dharma & Greg", "My Best Friend's Wedding") como Eileen; Graham Rogers ("Atypical", "Revolution") como Jude, Ashleigh LaThrop ("Sirens", "The Rookie") como Breana, y Melissa Tang ("Mom", "Casting Call") como Margaret.

Todo hace suponer que en la nueva serie Sandy Kominsky y su mejor amigo Norman Newlander tienen la mejor arma para enfrentarse juntos al hecho de hacerse mayores: el buen humor.