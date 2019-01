El jueves a las 23 national geographic Estrena una historia basada en los 90 sobre el universo web. La visión del director

"El boom de Silicon Valley" llega a National Geographic el jueves próximo, a las 23, y promete sacudir el universo de los amantes de la web. La serie, situada en la década del 90, cuenta la historia detrás de los pioneros de internet, la burbuja puntocom y su estrepitosa caída. Con un formato que combina documental con drama guionado, se presenta a los personajes que experimentaron el crecimiento, la caída y el renacimiento de la tecnología con un acceso sin paralelos a las verdaderas historias de esta increíble revolución.

"Espero que esta serie ayude a dar mejor forma a nuestras respuestas, al modo como encaramos al mundo en que vivimos y que ayude a que los innovadores de hoy encuentren formas no sólo de ganar más dinero sino también de producir un cambio positivo", dijo Matthew Carnahan, director y productor de este envío, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida a medios de América Latina.

Silicon Valley produjo algunas de las personas más influyentes y algunas de las marcas más reconocibles del mundo durante la década del noventa y atrajo tanto a genios como a charlatanes. Allí también nació el nuevo fenómeno de los millonarios tecnológicos de la noche a la mañana. Usando una combinación de recursos narrativos y entrevistas con personas y especialistas de la vida real intercalados con drama guionado, Carnahan ("House of Lies"), creador, showrunner, director y productor ejecutivo de la serie, muestra el crecimiento meteórico y el catastrófico estallido posterior de la burbuja puntocom.

En la serie, Carnahan presenta la turbulenta trayectoria de tres empresas diferentes cuyos fundadores intentaban cambiar el mundo utilizando la nueva tecnología de internet. Antes de Google, Netscape fue el primero que lanzó el primer navegador comercial e inició la "guerra de navegadores" con Microsoft.

Antes de Facebook, theglobe.com fue una red social de rápida expansión creada por soñadores en un campus universitario. Y antes de YouTube, un estafador fugitivo del FBI se reinventó a sí mismo en Silicon Valley para fundar una empresa de streaming de video llamada Pixelon, que tuvo un gran auge empresarial y una caída tan estrepitosa que es difícil de creer.

— El auge y la caída de Silicon Valley estuvo plagada de historias de triunfos extraordinarios y de fracasos rotundos. ¿Cómo decidió cuales eran dignos de ser contados?

No quise necesariamente buscar historias que fueran el arquetipo o que fueran de algún modo simbólicas, sino historias que se sintieran reales y complicadas, y que fueran de algún modo relevantes en aquel momento y ahora. Sería difícil contar una historia del boom del dot-com sin incluir la historia de Netscape y la historia de Marc Andreessen, James Barksdale y Jim Clark. Estos muchachos tenían todos unos talentos monstruosos, especialmente Andreessen. Fue un verdadero visionario cuya invención (el navegador, o el primero que cualquiera de nosotros simples mortales pudiéramos usar ) afecta a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, incluso a personas que no tienen acceso a internet. Mucha gente no piensa hasta qué punto nuestra vida diaria está conectada al internet, desde los registros médicos hasta los semáforos, y todo comenzó con las ideas de estos jóvenes. Es que no sólo concibieron el navegador, sino también, de forma más radical, la idea del código de fuente abierta que ha dado forma y ha cambiado al mundo de tantas maneras, incluyendo un profundo efecto en la discusión sobre la neutralidad de la red.

—El formato narrativo es diferente del que estamos acostumbrados a ver en Nat Geo. ¿Puede describirnos su enfoque sobre el tema y qué es lo que más le entusiasma?

—Cuando presenté la historia dije: "Quiero hacer explotar su cadena, quiero arruinar todo el género y quiero contar una historia que sea tan loca y desestabilizadora como lo fueron los personajes y las tecnologías que ellos crearon". Entonces, como la historia es tan compleja y puede ser difícil de entender, utilizamos ballets de ensueño, batallas de rap, discursos directos, impostores, flash mobs ymarionetas, así como entrevistas estilo documental para ayudar a transmitir y contextualizar lo que ocurría durante este período de tiempo demencial.

—"El boom del Silicon Valley" examina la batalla por el alma de internet que ocurrió en los 90. ¿Cómo lo hicieron los ganadores, si es que existe ya algún ganador?

—Estamos en un momento definitivamente importante en lo que respecta al alma del internet. La neutralidad de la red se descarta debido a la codicia al igual que la posibilidad de crear un nuevo sistema de clases cibernéticas. Esta historia tiene mucho que ver con la importancia del acceso a internet libre y gratuito, y la negativa a ceder ante las grandes compañías y sus actividades monopólicas.

acción. El director Matthew Carnahan (centro) expuso detalles de la serie.