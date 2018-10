El blog contra Cielo Razzo ya no está disponible

El blog con denuncias anónimas contra los integrantes de la banda Cielo Razzo ya no está on line. La página desapareció ayer de la web, apenas una semana después de haber visto la luz.

En el sitio, que fue subido a internet la semana pasada, se hacían una serie de graves acusaciones por abuso sexual contra los músicos de la banda rosarina. Ninguna de las "mujeres" que los acusaban se identificaba, aunque el tema se hizo viral en las redes y las supuestas víctimas obtuvieron mucha adhesión.

La aparición del blog tuvo varios efectos. Uno de ellos es que, como suele suceder en estos casos, muchos usuarios de las redes sociales se hicieron eco y dieron por ciertas las afirmaciones de personas que nunca se identificaron y que tampoco dijeron si los casos están denunciados judicialmente. Otro, mucho más concreto, fue que Cielo Razzo no pudo actuar en el Festival Bandera, un encuentro a puro rock con la presencia de muchas bandas locales y nacionales que se desarrolló el sábado en el Hipódromo de la ciudad y que tuvo una asistencia multitudinaria.

La decisión de que Cielo Razzo no tocara en Festival Bandera pese a que su presentación ya estaba anunciada en la grilla la tomó la productora All Press. "A partir de las acusaciones que recientemente se vertieron sobre Cielo Razzo, en relación a situaciones de abuso, hemos decidido cancelar su participación en la edición del Festival Bandera y dar tiempo a que las autoridades competentes puedan investigar las denuncias anónimas que se difundieron. El Festival Bandera busca generar desde la música y la cultura condiciones que colaboren para construir un espacio de tolerancia y respeto", dijo All Press en un comunicado cuando dio a conocer la decisión.

"No somos eso"

También la banda había publicado un comunicado, apenas se conocieron las denuncias en el blog llamado "Denuncias Cielo Razzo - Testimonio de víctimas de la banda rosarina".

Aunque escueto, el texto rechazaba categóricamente las acusaciones y sostenía: "No somos eso", en referencia a las graves afirmaciones que se hacían en la página web.

Más allá del revuelo que generó y de la decisión de excluir a Cielo Razzo del festival realizado en el parque Independencia, fuentes del Ministerio Público de la Acusación habían revelado la semana pasada que no tenía nada para investigar sobre la conducta de los músicos rosarinos, simplemente porque no había ninguna denuncia formal contra ellos.

Las acusaciones anónimas permanecieron en la nube al menos una semana, desde que alguien creó y publicó el blog hasta que finalmente ayer lo eliminó.