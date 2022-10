El Bandera se instala como el festival definitivo de Rosario

El Festival Bandera nace en el 2018 con la idea de que Rosario definitivamente tenga su propio festival , un anhelo de muchos años, que nunca se pudo sostener en el tiempo. Luego de dos primeras ediciones con buen resultado, el parate obligatorio de la pandemia sembró la duda sobre si volvía o no a tener una tercera edición. Finalmente, el sábado 22 de octubre del 2022 sucedió y fue récord de público asistente: con entradas agotadas, 20 mil personas colmaron las instalaciones del Hipódromo de Rosario en el Parque Independencia , números que solo resisten antecedente similar con la primera edición del Quilmes Rock 2006.

Pasaron varias cosas que reflejan los muchos puntos positivos que tuvo el Bandera 2022. La gente ingresó temprano, la mitad del predio estaba lleno a las 16, por lo que a pocas horas de habilitar el ingreso al público ya no corría el mito de “entran todos para ver las bandas del final” . La disposición de los espacios fue efectiva. La zona para circular por todo el predio era mucho más amplia que los años anteriores, con más bocas de expendio gastronómico —que ofrecieron una variedad que fue desde la clásica hamburguesa, hasta frutas y opciones veganas— y espacios para descanso o correrse un poco del sol.

Es cierto que se caminaba mucho, pero más allá del cansancio del trajín de ir y venir para recorrer toda la grilla de artistas, esto permitió que los audios no se mezclen y no se generen amontonamientos importantes de personas en un solo lugar. Así, se pudo ver mucha gente, en todos los lugares, todo el tiempo. Nadie tocó para pocas personas en ningún momento. A la vez, el lugar era lindo, agradable a la vista, y cómodo. Esto es destacado, para un evento donde generalmente la gente se siente amontonada en un cuadrado para ver pasar en cadena una banda tras otra. En el Bandera se la pasó bien, te daban ganas de estar y quedarte. Al respecto del armado, el punto a revisar, que tal vez sea el más reiterado de todos los festivales de argentina, fueron los baños, que parece que nunca alcanzan.

Otro dato efectivo fue la curaduría de propuestas artísticas, eso también explica el afluente masivo de gente temprano. La Capital habló con las personas que ingresaban y no hubo una respuesta lineal sobre a qué banda iban a ver, y la variedad resistió la diferencia de estilos, demostrando que la barrera de géneros musicales se diluyó y la convivencia generacional ni siquiera se fija en eso. Tal vez por eso no hace falta poner en el nombre del festival el género musical que lo identifica. No es el Bandera Rock, o el Bandera Rap, es el Festival Bandera. Por eso estéticamente se pasa de Dillom a Guasones, en apenas segundos, completamente naturalizado y celebrado, aún con una diferencia de casi 30 años de recorrido en los escenarios, y público a priori diferente.

En definitiva, el Festival Bandera ofreció muchos de los perfiles de lo que ocurre en el universo pop de Argentina, con la vigencia de los clásicos, buena exposición simbólica de las nuevas generaciones —Dillom, 1915, Saramalacara y Taichu a la cabeza—, y en el mismo sentido, una buena representación de la escena rosarina.

Entre listas festivaleras, descubrimientos y propuestas únicas

Otro ítem clásico de los festivales es la teoría de que la lista de temas debe ser popular, que todo el mundo conozca, para que justamente lo masivo forme una masa uniforme. Sin embargo, el Bandera también tuvo oídos ávidos de descubrir. En ese sentido, muchas personas también manifestaron a La Capital la posibilidad de encantarse ante talentos rosarinos. Bad y Brunella fueron los primeros en presentarse, y el murmullo de quienes los escuchaban por primera vez fue revelar lo bueno de sus presentaciones. Más tarde, Groovin' Bohemia, impulsó gran cantidad de personas, en un horario clave, en uno de los escenarios principales, tocando hermoso y confirmando sostener una actualidad musical consumada, donde además la gente respondió como si fuera un show solo de ellos. Cerraron, corriéndose sorpresivamente del eje conceptual que proponen, con una versión incendiaria de Nextweek de Sumo. Del otro lado comenzaba el show de los Killer Burritos. ¿Lista de hits para festival? Nada de eso. Coki Debernardi, fugitivo de respetar las fórmulas, decidió hacer entero su último disco, transformando su momento en algo único dentro de un festival. Por supuesto que fue impecable y los músicos confirmaron que atraviesan un momento destacadísimo como banda. Si hacía falta una perla, el cierre fue con No toquen, de Charly García, anticipando el feliz cumpleaños del genio argentino.

Vaya hermosa extravagancia que se dio aquí, y diálogo conceptual que se generó en el aire. Mientras Coki cantaba las palabras de García que dictan “Están muertos, están muertos, vayansé de aquí”, en el escenario 1, Dillom, quizás la persona que más destacan en el ambiente nacional actual, comenzaba su show enmarcado en la gira Post Mórtem. Metafóricamente, Coki invitaba a su público a irse, a ver y escuchar qué pasa después de la muerte. Y los que pasó fue que Dillom cumplió con todas las expectativas que se generan alrededor de su figura, con un show que lo pone en un nivel top, incluyendo todo —visuales, músicos, canciones, y él como entretenedor— sin ser condescendiente con el audio generacional, que parece repetir fórmulas de éxito. El show de Dillom es distinto, y él también lo es. En definitiva, hubo sin quererlo, una retroalimentación de ideas entre dos artistas que no se conocen, que musicalmente nada tienen que ver entre sí, que se llevan muchos años, pero que vomitaron sus conceptos con un feedback congruente.

Volviendo al plano local, las nuevas generaciones rosarinas también se vieron representadas en la hermosa propuesta del colectivo artístico Broda, que propuso sobre el escenario mini sets de Joako 22, con un destacado poderío del manejo de palabras, una enorme actuación y escena de la trapera Chulimane, y el final con la rapera Mutu. Dentro del panorama local, sobre el final, cuando el frio acechaba, Los Peñaloza cumplieron con la titánica tarea de hacer bailar a personas que hacía más de diez horas estaban transcurriendo en el festival.

En cuanto a las propuestas clásicas, todas cumplieron con ser parte de los portavoces del cancionero popular argentino. Guasones siempre suena bien, y el repertorio es archi conocido. Quedaba la duda sobre cómo iba a responder la música de El Mató, siguiendo luego de un show tan arriba de energías, y Santiago Motorizado lo resolvió en apenas segundos. Dijo buenas noches, y cantó el estribillo de “Reyes de la noche” que todavía retumbaba en el aire. Y después sí, comenzaron su show cada vez más efectivo para este tipo de encuentros musicales. Las Pelotas es otras de las bandas que nunca defrauda, y en esta oportunidad dieron un show con una potencia descomunal, nutrido de canciones que saben todos y todas. Y luego, Babasónicos, con una catarata de hits donde encajan perfecto canciones de Trinchera, su último disco, como Bye Bye y Anubis, que, aunque nuevas, parecen del cancionero histórico.

Un destacado show dentro de los nuevos exponentes, fue el del rapero Acru, quién explicó que estuvo cinco meses encerrado componiendo y que en el Festival Bandera fue el debut con esta nueva etapa. Tremendo show, que sin duda lo expone como uno de los mejore raperos de argentina. “El arte no va a ser medido por ningún tipo de algoritmo”, dijo.

El final y el deseo

El festival cerró como comenzó. Cuando apenas se dieron puertas, y el sol conquistaba la ciudad —ganándole la batalla a la temida lluvia que no llegó— aparecían las lonitas y rondas de gente buscando la mejor distancia con los escenarios, para disfrutar de una jornada que empezaba y prometía ser larga.

A medida que pasaban las horas y el tránsito de gente en todo el predio se hacía constante, la adrenalina crecía, ya no sé veía gente sentada, y el pogo dominaba los espacios. El sol se ocultaba, los anteojos negros cedieron el paso a las camperas y capuchas, y se acercaba la medianoche.

Allí, comenzó a cerrar el círculo. El pogo asistió nuevamente a las lonitas, la atención alimentó a la calma, esta vez, posterior al huracán. El ciclo ponía a las personas como al comienzo del día, disfrutando si conocen, descubriendo si no tiene idea que es lo que está ahí en el escenario. Se percibía cansancio y agotamiento del bueno, como resultado de una jornada extraordinaria, y el deseo que una próxima edición.