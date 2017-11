El Ballet Sodre debuta hoy en el teatro El Círculo

El Ballet Nacional Sodre, dirigido por Julio Bocca, llega hoy a Rosario como parte de su primera gira nacional. La compañía uruguaya actuará, a las 21, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza), en un espectáculo mixto que incluye coreografías clásicas y contemporáneas.

Luego de la presentación en Buenos Aires del ballet completo "Hamlet Ruso", de Boris Eifman, la compañía el Sodre realiza ahora una extensa gira que los llevará por primera vez a recorrer parte del interior del país y el conurbano bonaerense con actuaciones en Córdoba, Tucumán, Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora y también en la Capital Federal en los teatros Auditorium de Belgrano y el Gran Rivadavia de Flores, además de Rosario.

El programa está compuesto por obras del repertorio clásico como son la Suite de "Don Quijote", con coreografía de los argentinos Silvia Bazilis y Raúl Candal y el Pas de Deux de "El Corsario", de Anna-Marie Holmes, y las obras contemporáneas "One and Others", del argentino Demis Volpi, actualmente coreógrafo residente del Stuttgart Ballet, y "Without Words", del español Nacho Duato.

El Ballet, fundado en 1935, es dirigido por Bocca desde junio de 2010, y en estos siete años estrenó más de treinta obras, superó los 100.000 espectadores anuales y realizó giras nacionales e internacionales por España, Italia, Omán, China, Tailandia, Israel, Rusia, México, Cuba, Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Brasil.