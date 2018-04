El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) empezará hoy a celebrar sus 20 años con una nueva edición que se desarrollará hasta el 22 de abril en 36 sedes distribuidas en 15 barrios porteños, con más de 100 estrenos internacionales en competencias y muestras, actividades paralelas y la presencia de figuras internacionales como el francés Philippe Garrel y los estadounidense John Waters y James Benning.

La ceremonia inaugural de esta 20ª edición se llevará a cabo a las 20, de forma simultánea, tanto en el Cine Gaumont, Espacio Incaa KM 0, como en una pantalla al aire libre ubicada en la Plaza Francia del barrio porteño de Recoleta, donde será proyectada -en ambos casos- la película argentina "Las Vegas", una comedia dirigida por Juan Villegas y protagonizada por Pilar Gamboa y Santiago Gobernori.

El estadounidense John Waters, director de culto por excelencia, llega para presentar el clásico que lo catapultó a la fama y selló su estilo indiscutible: "Pink Flamingos" (1972), pero además estará a cargo de introducir otras de sus obras, como "Cry Baby" (1990) y "Serial Mom" (1994), y ofrecerá una charla en la Usina del Arte en la que recorrerá su carrera, contará su filosofía de vida y su admiración por la diva argentina Isabel Sarli.

Además, el francés Philippe Garrel será otro de los invitados estelares de esta edición aniversario y vendrá a presentar una retrospectiva en su honor que incluye 14 de sus títulos más importantes, entre los que destacan su ópera prima, "Les Enfants désaccordés" (1964), que rodó a los 16 años, "L'Enfant secret" (1979) y "Les Amants réguliers" (2005).

Otros de los invitados destacados son el actor escocés Ewen Bremner (el inolvidable Spud de "Trainspotting"), ganador del premio a mejor actor en la segunda edición del Bafici, que en esta oportunidad brindará un seminario de actuación; James Benning, el director under norteamericano que viene a presentar tres de sus películas; y Johann Lurf, el cineasta experimental y artista vienés que será jurado de la competencia vanguardia y género.

En esta nueva edición el festival presentará las nuevas películas de otros cineastas consagrados como Abel Ferrara ("Alive in France"), Sebastián Lelio ("Disobedience"), Hong Sang-Soo ("Grass"), Michael Haneke ("Happy End"), Constantin Popescu ("Pororoca"), Denis C"té ("Ta peau si lisse"), Ruth Beckermann ("The Waldheim Waltz") y Marco Bellocchio (el cortometraje "Per una rosa").

Consolidado como uno de los encuentros cinematográficos más importante de América Latina, después del Festival de Mar del Plata, el certamen porteño festejará su vigésimo cumpleaños ofreciendo a su público un récord de 107 prémieres mundiales e internacionales -muchas de las cuales son películas extranjeras- y otras 99 prémieres americanas y latinoamericanas, que en su formato de corto, medio y largometraje suelen proponer un cine innovador y de vanguardia.

El cine argentino tendrá una importante presencia en la Competencia Internacional con tres películas protagonizadas por mujeres: "Paisaje", de Jimena Blanco, "La flor", de Mariano Llinás, que tiene una duración de 14 horas y se verá en tres partes, y la coproducción con Chile "Dry Martina", dirigida por el chileno radicado en Buenos Aires Che Sandoval y protagonizada por Antonella Costa.

Competencias

En la Competencia Internacional también concursan "Azougue Nazaré", de Tiago Melo (Brasil), "Les Faux Tatouages", de Pascal Plante (Canadá), "From Where We've Fallen", de Wang Feifei (China), "Virus tropical", de Santiago Caicedo (Colombia), "A Tiger in Winter", de Lee Kwang-kuk (Corea del Sur), "1048 lunes", de Charlotte Serrand (Francia) y "Village Rockstars", de Rima Das (India), entre otras.

La Competencia Argentina, en tanto, ofrecerá este año los nuevos filmes de autores reconocidos como Albertina Carri ("Las hijas del fuego"), Raúl Perrone ("Expiación"), Sergio Wolf ("Esto no es un golpe") y José Campusano ("El silencio a gritos"), además de obras como "Amor urgente", de Diego Lublinsky, "Buscando a Myu", de Baltazar Tokman, "Casa del Teatro", de Hernán Roselli, y "La otra piel", de Inés de Oliveira Cézar.

En la Competencia Latinoamericana se verán "Román", de Majo Staffolani, "Tito", de Esteban Trivisonno, y "La cuarta dimensión", de Francisco Bouzas (Argentina-Bolivia), que concursarán con filmes de otros países como "Algo quema", de Mauricio Alfredo Ovando (Bolivia), "Averno", de Marcos Loayza (Bolivia-Uruguay), "Os dias sem Tereza", de Thiago Taves Sobreiro (Brasil), y "La directiva", de Lorena Giachino (Chile).

En tanto, en la Competencia Vanguardia y Género, el cine argentino estará representado por "El ruido son las casas", de Luciana Foglio y Luján Montes, "Te quiero tanto que no sé", de Lautaro García Candela, "T.R.A.P.", de Manque La Banca, y la coproducción con Estados Unidos "Between Relating and Use", de Nazli Dinçel, que concursarán con filmes procedentes de Alemania, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irán y Rusia, entre otras.

Por último, en la Competencia Derechos Humanos se verán los filmes argentinos "El hermano de Miguel", de Mariano Minestrelli, "El silencio es un cuerpo que cae", de Agustina Comedi, "Mekong- Paraná: Los últimos laosianos", de Ignacio Javier Luccisano, y "Toda esta sangre en el monte", de Martín Céspedes.

En una apuesta por su expansión territorial, este año el Bafici contará con la cifra récord de 36 sedes, distribuidas en más de 15 barrios porteños: a las tradicionales Village Recoleta, Village Caballito, Cine Gaumont, Arte Multiplex Belgrano, Alianza Francesa y el Cultural San Martín se suman el regreso de la Sala Leopoldo Lugones y proyecciones gratuitas en espacios culturales de Boedo, Chacarita, Parque Chacabuco, Paternal, Pompeya, Núñez y Palermo.

También habrá charlas y encuentros en la Usina del Arte, el Museo del Cine y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), así como actividades y proyecciones gratuitas para toda la familia en los barrios Los Piletones, Rodrigo Bueno, Saldías, Los Perales, Lugano I y II, 21.24, Complejo Padre Mugica, Barrio 31, 1.11.14, Fátima y Cildañez.

apertura. El cine argentino abrirá la muestra con "Las Vegas", la comedia de Juan Villegas protagonizada por Pilar Gamboa y Santiago Gobernori.