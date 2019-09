El aumento del dólar también complica al Festival de Cosquín

El tradicional Festival Nacional de Folclore de Cosquín ya confirmó a varios de los artistas que subirán al escenario de la plaza Próspero Molina en su edición 60º aniversario, pero quienes estén esperando músicos internacionales van a tener que conformarse con los locales. Es que los artistas extranjeros e incluso algunos argentinos con mayor renombre tienen su cotización en dólares. "No vamos a fundir la municipalidad por traer músicos", dejó en claro el intendente de Cosquín, Gabriel Musso.

El festival, que se realizará entre el 25 de enero y el 2 de febrero del 2020, tiene confirmados a Los Tekis, El Indio Luciano Rojas, Dúo Coplanacu, Sergio Galleguillo, La Bruja Salguero, Horacio Banegas, Bruno Arias, La Callejera, Leandro Lovato, Dúo Orellana Lucca, Raly Barrionuevo, Emiliano Servini y Néstor Garnica.

"El dólar ha complicado, pero estamos viendo opciones", explicó el encargado de la programación del Festival, Luis Barrera, a Cadena 3. El intendente Musso descartó la contratación de grupos internacionales y explicó que, a pesar que "la mayoría de los artista tiene buena voluntad, algunos pasaron tarifas elevadas en dólares".

"La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a fundir la municipalidad por traer músicos, esto ya pasó y no queremos que se repita. Podemos entenderlos a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte somos comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $ 390", dijo sostuvo.