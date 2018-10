El asesino enmascarado vuelve para matar a su víctima 40 años después

El asesino de la máscara y el cuchillo regresa para matar a la misma víctima, pero 40 años después. "La noche de Halloween", la saga de aquel clásico de terror de John Carpenter, se estrena hoy en Rosario con la actuación de Jamie Lee Curtis en la piel de Laurie Strode.

Laurie Strode deberá enfrentarse una vez más con Michael Myers, aquella figura enmascarada que la ha perseguido y atormentado por años, desde aquella vez que logró escapar de su asesinato, allá por 1978.

Ahora, con dirección de David Gordon Green y con la mano de Carpenter en la producción, guiones y hasta en la música, llega esta saga tan esperada por los fans.

En una visita para promocionar esta cinta a "The Late Late Show", la actriz, que interpretó a Laurie Strode en cinco de las once películas de la saga, habló de como este papel cambió su vida para siempre.

Después de felicitar a Curtis por la nueva película, el presentador James Corden preguntó a Curtis por su relación con la saga. "Todas las cosas que tengo en mi vida profesional provienen de esa película, y me asombro de que, casi a los 60 años, me siente aquí y hable sobre una película que hice hace 40 años", dijo la actriz sobre la película original. "Es absolutamente increíble. Es simplemente magia".

"Cada segundo ha sido mágico. Incluso los segundos difíciles", dijo. "La vida a veces es muy difícil para las personas, y en las películas de terror es muy pero muy difícil para las personas, demasiado difícil", dijo Curtis, echándose a reír ante su comentario. "Es extremadamente difícil", continuó.

Jamie Lee Curtis dijo que se siente orgullosa de ser conocida por la película. "Debo decir que los fans de este género me han dado mi vida creativa", dijo. "He tenido la oportunidad de hacer otras cosas, pero estoy segura de que, cuando esté muerta, el titular será «Muere la actriz de Halloween» y me sentiré orgullosa de que eso aparezca en los periódicos".

"Halloween" es una secuela del clásico de 1978 en la que el personaje interpretado entonces por Jamie Lee Curtis regresa a su ciudad natal en Illinois. En la versión de hace 40 años, la mujer había sido perseguida por un asesino que acababa de escapar del psiquiátrico en el que se encontraba internado, en la víspera de la celebración de Halloween, que se festeja cada 31 de octubre.

En rigor, el filme es una visión aterradora de los efectos secundarios del trauma que Laurie Strode experimentó cuando Michael Myers se puso la máscara y se fue de juerga en Haddonfield, Illinois, la noche de Halloween, hace cuatro décadas. Pero ahora, también está Karen (Judy Greer ), la hija que le fue arrebatada y que lucha contra la paranoia constante de su madre, y la adolescente Allyson (Andi Matichak), que está atrapada en medio de la brecha entre su madre y su abuela, para mantenerse a salvo, por cualquier medio necesario.

En la conferencia de prensa de Los Angeles, celebrada en Universal Studios, decorado con "Halloween", la actriz Jamie Lee Curtis habló en una mesa redonda sobre su regreso a su recordado personaje Laurie Strode y por qué es un personaje tan importante para ella, a partir del punto de exploración del trauma en la psique femenina.

"El trauma es generacional. Estoy segura de que muchos de nosotros tenemos amigos cuyos abuelos o padres fueron sobrevivientes del Holocausto, y ven cómo ese trauma pasa por generaciones. Obviamente, eso es algo muy pesado y esto es ficción, pero el trauma es generacional y se transmite", dijo la actriz de "Mentiras verdaderas".

Así como regresó Linda Hamilton en "Terminator" y Carrie Fisher en "Star Wars", ahora es el turno de Jamie Lee Curtis en "Halloween". Y ella lo explica así: "Es gracioso, obviamente estoy muy feliz de que las mujeres mayores de 50 años puedan obtener un trabajo y que tenga profundidad. Lo que quité de la película fue la emoción y la complejidad emocional. Cuando se trata de trauma, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta en una familia? ¿Cómo te aísla? ¿Cómo te aleja de la gente? Pensé que todo eso era genial. Entonces, para mí, no es sólo una abuela que se ve linda. Y no estoy denigrando las otras películas. No los he visto, así que no sé qué tienen que hacer esas mujeres. Pero Laurie Strode fue el mejor rol que jamás realicé porque era un personaje completo".

"Halloween" se convirtió en la película independiente más exitosa en la historia y recaudó casi 50 millones de dólares en Estados Unidos (aproximadamente el equivalente actual a 180 millones de dólares). Sin embargo, también inspiró reacciones negativas entre algunos críticos feministas, quienes señalaron que la virginal Laurie sobrevive mientras que sus amigas promiscuas terminan asesinadas.

La mano enemiga. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), deberá escapar del temible asesino Michael Myers.