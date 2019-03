Cantante, autora, compositora y psicóloga. Silvina Garré es multifacética y sobre todo, defensora de la poesía, del amor y del respeto. La exponente de la Trova Rosarina presenta su nuevo álbum "Carrousel", el primero en once años con composiciones propias (el último había sido "El deseo" en 2007). El show será parte de los festejos del Día Internacional de la Mujer y tendrá lugar mañana, a las 21, en Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento). La entrada es gratuita con capacidad limitada. Los tickets deben retirarse desde una hora antes del espectáculo, hasta dos por persona.

"Es un disco muy querido, empezamos jugando, sólo por placer", destacó Garré en una entrevista exclusiva con Escenario antes del show donde estará acompañada por Luciano Pallaro Battagliese (guitarras), Santiago Vilas (piano) y Fernando Portela (guitarras y sintetizadores).

Garré comenzó su carrera junto a Juan Carlos Baglietto y Fito Páez, formando parte del grupo llamado La Trova Rosarina. Participó en varias bandas de sonido para películas entre las que se destacan "Evita, quien quiera oír que oiga" con la dirección musical de Litto Nebbia, "Diapasón", de Jorge Polaco, con la dirección musical de Lito Vitale y "La suerte en tus manos" de Daniel Burman, en la que actúa y canta "Se fuerza la máquina" junto a otros integrantes de la Trova.

Otro dato interesante es que Caetano Veloso le dedicó su libro "Verdade Tropical", declarando que Silvina es una de las cantantes que "mejor canta a Caetano", mientras que Ricardo Montaner grabó en su CD "Las mejores canciones del mundo" una de las canciones más representativas de Silvina, titulada "Diablo y alcohol".

Antes del show, la artista dialogó con Escenario sobre su nuevo material, la salvación a través del arte, las canciones eternas y de la importancia de la lucha femenina.

—¿Cómo nació tu nuevo disco "Carrousel"?

—Es un disco muy querido, hemos trabajado mucho con Luciano Pallaro Battagliese, que es mi socio en esta aventura. Empezamos jugando, nos encontrábamos cada tanto para jugar, por placer, yo le mostraba canciones hasta que llegó un momento en el que dijimos ¡tenemos un disco! Lo grabamos en su estudio de manera independiente. Teníamos bocetos, así que nos pusimos a grabar, invitamos a Santiago Vilas para que toque el piano en algunas cosas. Es un disco poético y conceptual. Son canciones acústicas, de amor. Me gusta mucho el audio y el tratamiento de las canciones. Esta vez, los arreglos surgieron en las guitarras y las voces, me apasiona hacer coros y hacer arreglos vocales.

—Hacía desde el 2007 años que no sacabas un disco con canciones propias, el último fue "El deseo"...

—Sí, hacía 11 años... En el medio saqué dos discos con Litto Nebbia y grabé algunos clásicos.

—En la canción que abre el disco decís "Carrousel, en el que dan vueltas los recuerdos"... ¿la nostalgia fue un motor para componer este álbum?

—No, no soy nostálgica. Le puse carrousel porque me encantan, cuando estoy en una ciudad donde hay un carrousel, me subo, no importa la edad que tenga. Surgió un poco del Jane's Carrousel, de Nueva York. Hace poco fuimos de viaje con "las reinas de pueblo grande", las originales, a las que hice la canción, que da título a mi tercer disco. Fuimos con mis amigas de toda la vida, de Rosario y dimos una vuelta en el carrousel que está abajo del puente de Brooklyn, viendo Manhattan, estábamos solas, fue un momento muy emocionante. Además, mi abuelo siempre me llevaba a la calesita del Parque Independencia, así que siempre lo ligo a momentos felices con gente muy querida. Además, tiene algo que ver con los recuerdos. Creo que los recuerdos no son pasado, sino presente, es un resignificar cosas. Así que no tiene que ver con la nostalgia sino con el devenir de la historia de uno en tiempo presente.

—¿Qué te inspira a la hora de componer canciones?

—Siempre me inspiró el mundo interior, esos son los temas eternos: los vínculos, el amor, el desamor, las despedidas. Esas son las cosas universales que vamos a compartir con todos los seres humanos en todas las épocas y en todos los puntos del mundo. Como decía Nietzsche "humanos, demasiado humanos".

¿Cuánto de tu profesión de psicóloga volcas en tu canciones?

—Desde chica soy muy analítica, decidí estudiar psicología por mi personalidad. Pero seguramente ha influido porque muchas cosas están ligadas con cosas de mi infancia, hice años de psicoanálisis y eso seguramente se ve en las canciones.

—¿Qué plus le da que sea el día de la mujer? ¿El arte ayuda a librar las batallas?

—El arte ayuda para la lucha de la vida: porque uno tiene que librar batallas en todos los aspectos, como mujer, como hombre, en los vínculos personales y profesionales. El arte hace la vida más bella, y permite sobrellevar los momentos de oscuridad y vacío. El arte es mi gran salvador.

¿Te considerás feminista? ¿Vas a las marchas?

—No, no voy a marchas, trabajo desde mi lugar. Trato de defenderme y de hacerme valer. Durante mi carrera, la mayoría de mis compañeros han sido hombres y siempre he sido respetada y valorada. Creo que así debe ser, no tiene que ser algo especial. El respeto es lo principal, sino se entra en una rueda de violencia.

—¿Qué proyectos tenés para este año?

—Voy a presentar "Carrousel" en distintos lugares. Los domingos de mayo voy a hacer un ciclo en la Usina del Arte, también tenemos 4 shows confirmados con la Trova y en junio voy a hacer un nuevo proyecto con Nito Mestre y Litto Nebbia.