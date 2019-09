Durante la 25° entrega de los premios Martín Fierro de Cable que anoche entregó Aptra, Diego Latorre ganó una estatuilla en la categoría Labor Periodística Deportiva por su trabajo en Fox Sports.

Apenas el conductor Horacio Cabak anunció su nombre, el ex futbolista celebró muy emocionado este importante reconocimiento y se besó con su esposa, Yanina Latorre. Luego, se dirigió hasta el escenario, donde Pilar Smith le entregó el premio.

"Muchísimas gracias a Aptra por este galardón. Cuando me retiré del fútbol pensé que se me terminaba la vida. Sin embargo, en esta actividad encontré un montón de satisfacciones. No es la misma pasión que sentía cuando jugaba al fútbol, pero estoy muy orgulloso", dijo el comentarista al recibir su cuarto Martín Fierro.

"He encontrado en el camino compañeros que me han ayudado, el Pollo Vignolo y todo el equipo, Torneos que me ha abierto la primero puerta y Fox", señaló Latorre, quien se impuso en la categoría frente a Daniel Arcucci y Gustavo Grabia.

En el discurso, Diego también aprovechó para agradecer a su esposa e hijos: "Quiero dedicarle este trofeo a mi mujer, Yanina. La mejor, la amo, la admiro. También a mis hijos que me acompañaron siempre y saben que soy humano, que a veces las cosas van bien y otras no. Siempre han estado ahí, conmigo, ayudándome, empujando sosteniéndome y dándome todo el amor. Eso para mí es mucho más que este premio, que lo valoro mucho".