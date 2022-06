El anuncio de la separación de BTS causó pérdidas millonarias en la Bolsa de Corea

"Ahora entramos en una pausa", dijo Suga, uno de sus miembros, en el video disponible en el canal de YouTube oficial de BTS, para luego aclarar: "No es que nos estemos separando, solo vamos a vivir separados durante un tiempo".

Por su parte, Jungkook tranquilizó a los fans al expresar: "Prometemos que volveremos algún día, incluso más maduros de lo que somos ahora".

A la hora de las explicaciones, Jimin reconoció que están "pasando una mala racha ahora" porque cada uno de ellos está "intentando encontrar nuestra identidad y eso es un proceso agotador y largo".

"El problema con el K-pop y con todo el sistema de ídolos es que no te deja tiempo para madurar. Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo", manifestó, a su turno, RM, quien destacó que necesita "algo de tiempo a solas".

El parate de BTS se produce pocos días después del lanzamiento del antológico disco "Proof", que incluye "Yet To Como (The Most Beautiful Moment)", un nuevo sencillo.

La caída de la Bolsa de Corea

BTS es el primer grupo de Corea del Sur que se impone en los rankings de Estados Unidos y el anuncio de su separación provocó un desplome en la bolsa de su país del sello que edita sus discos.

Hybe, el grupo de comunicación detrás de la banda de K-Pop surcoreana BTS, vio derrumbarse el valor de sus acciones en la Bolsa de Seúl después de que el grupo anunciara que se separa temporalmente para que sus miembros sigan sus careras solistas.

Las acciones de la empresa 24,87% con respecto al cierre del martes hasta cambiarse a 145.000 wones la unidad. Las pérdidas a la capitalización bursátil de la empresa equivalen a unos USD 1.550 millones.

La empresa fundada por Bang Si-hyuk -el creador de la banda- abrió con una caída del 22,8% que fue agudizándose según avanzó la sesión y que llegó a ser del 27,27%, con sus títulos tocando su mínima valuación histórica de 140.000 wones por acción, antes de reducir pérdidas ligeramente.