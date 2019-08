"El ángel" se consagró antenoche como la mejor película argentina de 2018 en la 67ª edición de los premios Cóndor de Plata, que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (ACCA). Con diez estatuillas sobre 14 nominaciones, la película de Luis Ortega que atraviesa el derrotero del asesino serial Robledo Puch se coronó en una celebración realizada en la sala porteña del Centro Cultural 25 de Mayo, que fue transmitido en directo por la Televisión Pública.╠

El acto contó con la conducción de Gabriela Rádice ante un teatro colmado al que concurrieron figuras importantes del cine nacional, como Graciela Borges, Darío Grandinetti, Arturo Puig, Daniel Fanego y Mercedes Morán, entre otras.╠

■□Entre los premios ganados por "El ángel" se destacaron, además de mejor película, el de mejor dirección (Luis Ortega, compartido con el director de "Rojo"); revelación (Lorenzo "Toto" Ferro) y actor de reparto (Daniel Fanego).╠

■□Por su parte "Rojo", de Benjamín Naishtat, consigió tres estatuillas, entre ellas la de mejor director ex aequo; actor protagónico (Darío Grandinetti) y actor de reparto (Diego Cremonesi, ex aequo con Fanego) seguida por "Familia sumergida", de María Alché, que se llevó el de mejor actriz (Mercedes Morán) y mejor ópera prima, distinción compartida con "La cama", de Mónica Lairana.

"La flor", de Mariano Llinás, se alzó con el Cóndor de Plata al mejor guión, mientras que la la filósofa Esther Díaz consiguió el Cóndor Revelación por su participación en el documental "Mujer nómade". En tanto, la dramaturga Lola Arias se llevó el de guión adaptado por su documental "Teatro de guerra".

Los mejores documentales fueron "El silencio es un cuerpo que cae", de Agustina Comedi, y "Piazolla, los años del tiburón", de Daniel Rosenfeld, quien recibió la distinción visiblemente conmovido por tal logro, luego de agradecer la inestimable colaboración de "Pipi" Piazzolla, nieto de Astor, dado que fue clave para entregarle el material de archivo.

Vicentico fue premiado por la canción original de La reina del miedo, entregado por primera vez en los Cóndor, tema que durante la ceremonia fue interpretado por Paula Reca y Eliseo Barrionuevo.

"Aquel verano sin hogar", de Santiago Reale, se consagró como mejor cortometraje y la "La noche de 12 años", del uruguayo Alvaro Brechner se coronó como la mejor película Iberoamericana, en tanto "Cold War", de Pawel Pawlikowski (Polonia) ganó como película en lengua extranjera y "El marginal 2", de Alejandro Ciancio e Israel Adrián Caetano, triunfó en el rubro serie o telefilme.

Durante la ceremonia, el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, entregó el premio BA Audiovisual, que eligieron los vecinos de ciudad de Buenos Aires, entre las cinco películas nominadas de ficción. La ganadora resultó también "El ángel", de Luis Ortega.

Al reconocimiento al Plan de Recuperación de Películas Argentinas, que lleva adelante DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y Gotika, se sumaron este año el homenaje al actor Patricio Contreras, quien recibió la distinción junto a su hija, también actriz, Paloma Contreras.

Graciela Dufau, de la cual se vio un recorrido por su trayectoria, que incluyó "Momentos", junto a un joven Miguel Angel Solá y "No habrá más penas ni olvido". "Filmé durante las tres primeras décadas de mi carrera y hace tres décadas que no filmo", dijo en una abierta queja a que ya no es requerida para trabajar en cine.

En tanto, el director de fotografía Felix Monti, quien no concurrió a la sala pero envió un video, y el investigador y crítico Andrés Insaurralde también fueron homenajeados en la noche de los Cóndor.

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina fue fundada en 1942 y desde entonces desarrolló una actividad constante en la difusión y fortalecimiento del cine nacional, ya que desde el mismo año de su fundación entrega los Premios Cóndor de Plata, el galardón con mayor continuidad dentro del cine argentino. En la primera ceremonia de premiación resultó distinguida como mejor película "La guerra gaucha", de Lucas Demare.