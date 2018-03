"El amor me hace grande", dijo ayer Joan Manuel Serrat, quien fue el invitado de lujo de "La peña de Morfi", el envío que conduce el periodista local Gerardo Rozín los domingos en Telefe y que emite Canal 5. El catalán habló en una extensa entrevista al aire sobre su amigo Roberto "Negro" Fontanarrosa y elogió a Lionel Messi, en un programa que derrochó rosarinidad, ya que Nano también evocó a Rosario Central. Además, en el ciclo de tevé, en el que participa el humorista Chiqui Abecasis, cantó Sandra Corizzo un puñado de clásicos de Serrat y actuó Soledad, el tifón de Arequito.

En un programa que se extendió mucho más del horario pautado, Serrat engalanó "La peña de Morfi", que finalizó en Rosario a las 18.11, con una mesa bien servida (asado ancho, que el Nano saboreó sin temor a las cámaras) y con todo el staff brindando con las copas de tinto en alto. "Me gusta brindar por la alegría, por la belleza, por la felicidad, por el futuro, por lo que nos pueda representar en positivo", dijo Serrat.

En la previa a la llegada del artista, hubo testimonios grabados de admiradores e incluso de personalidades de la talla de Estela de Carlotto, el ícono de Les Luthiers Marcos Mundstock y Fernando Bravo, entre otros. Todos coincidían en que Serrat, con sus canciones, fue clave en la banda de sonido de sus vidas.

Rozín estuvo en carne viva en todo el programa. Se emocionó hasta las lágrimas cuando Corizzo entonó al piano "Sinceramente tuyo" y adelantó que le iba a preguntar cara a cara a Serrat cuánto de cierto había en eso de "nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".

Y llegado el momento, Serrat respondió: "La verdad es triste en muchas ocasiones, y a veces es más triste porque no tiene remedio". El conductor lo vio en vivo la primera vez en aquella memorable presentación en los años 80 en Central, en una noche que muchos recuerdan también por las bajas temperaturas. "¿Te acuerdas por el show o por el frío que hacía?", bromeó Serrat, quien dijo varias veces "Central" por expreso pedido del sentimiento canalla de Rozín. "A la cancha de Central no me llevó el Negro, al Gigante de Arroyito me llevó mi oficio", confesó el Nano.

Al recordar su amistad con Fontanarrosa, destacó: "Es difícil encontrar al alguien que diga «El negro me levantó la voz», pero habrá muchos que podrán reconocer «yo le mangué al negro», porque te aseguro que le mangueaban y él daba mucho".

Asimismo, elogió una vez más a Messi, al citar que "es el mejor jugador de fútbol". "Fue soñado que aquel niño de Rosario llegara a Barcelona y nos pueda dar tantas alegrías", destacó.

Serrat reiteró su oposición a la independencia de Cataluña, algo que le generó críticas: "No tengo ningún sentimiento de rencor hacia cualquier comentario, sólo me limité a manifestar lo que pienso y lo que creo, y uno siempre corre el riesgo. A veces se piensa que el tema es estar conmigo o contra ti, y no es así, yo coincido conmigo pero no siempre significa estar en contra tuyo. Y mantener esta posición no es cómodo".

Después de que Soledad interpretó "De vez en cuando la vida" ante la atenta mirada del catalán, la cantante se sentó a su lado en la mesa y le preguntó: "¿Cómo se puede ser tan grande, Serrat". Y Nano, apelando a su humildad característica, respondió: "El amor me hace grande".

Pedro Squillaci