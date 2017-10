"El ambiente del fútbol me terminó quemando un poco la cabeza"

Lejos del fútbol y de los flashes mediáticos, Daniel Osvaldo ahora dice llevar una vida más tranquila. El ex jugador del Inter, la Juventus y Boca decidió colgar los botines el año pasado para dedicarse a full a su otra pasión: el rock. Así formó su propia banda, Barrio Viejo, que hoy a las 22 presentará su primer disco, "Liberación", en Pugliese (Corrientes 1530). El grupo liderado por Osvaldo en voz y guitarra se completa con dos argentinos (el guitarrista Agustín Blesa y el baterista Sergio Vall) y dos españoles (el violero Julen Arruabarrena y el bajista Tai). En diciembre pasado tocaron como teloneros de La 25 en el estadio Atlanta de Buenos Aires y también se subieron al escenario principal del festival Cosquín Rock.

"A los chicos los conocí cuando jugaba en el Espanyol de Barcelona. Ellos vivían ahí y tocaban en bares", contó Daniel Osvaldo sobre los orígenes de Barrio Viejo. "Yo siempre le decía a Agustín (Blesa) que cuando me retirara del fútbol quería armar una banda con ellos. No sabíamos bien cuándo iba a llegar ese momento. Pero hace un año y pico me fui para Barcelona y les dije: «Armamos la banda». Surgió así, fue muy espontáneo", aseguró.

El estilo del grupo se basa en el blues y el rock and roll. "Tratamos de hacer un rock and roll que no sea cuadrado. Siempre tratamos de meter el blues en el medio", dijo el cantante, y señaló como influencias a los Doors, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Robert Johnson. Osvaldo también es fanático de La 25 ("son mis hermanos") y obviamente de los Rolling Stones. "De los Stones me gustan más los discos viejos. Mi preferido es «Exile On Main Street» (1972). Pero además me gustan mucho sus primeros discos, cuando hacían covers de los grandes bluseros. Esa época me encanta, cuando eran niños soñadores", comentó.

El ex jugador reconoció que su vida "cambió muchísimo" desde que dejó el fútbol para dedicarse a la música. "Lo principal es la tranquilidad que tengo ahora. Cuando dejás de jugar al fútbol es como que dejás de existir. Volví a vivir en mi barrio de siempre y puedo hacer las cosas que hacía cuando era chico", contó. "Cuando jugaba me gritaban cosas por la calle, y no todas eran buenas. Para evitar esas situaciones no me movía mucho. Me había vuelto medio fóbico con la gente. Ahora disfruto más, porque el ambiente del rock te conecta más con la gente, ves el lado humano. Y ellos también te ven como lo que sos: un pibe, un chabón. Ahora estoy más libre de prejuicios, me siento más cómodo. Vivo como una persona normal y disfruto de mis raíces", confesó.

Según el cantante, colgar los botines no fue una decisión tan difícil. "Ya no tenía ganas de estar en ese ambiente. En el último período no la pasé bien, aunque al principio fui muy feliz. A mí me encanta jugar a la pelota, pero el ambiente del fútbol me terminó quemando un poco la cabeza. Cuando tomé la decisión pensé que me iba a arrepentir, que iba a decir «uy, qué mierda hice», pero hasta ahora no pasó y me siento cada vez mejor", afirmó.