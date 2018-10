El álbum pop del tenor Andrea Bocelli

El tenor italiano Andrea Bocelli presentó en Milán "Sí", su nuevo álbum de temas inéditos, que saldrá en todo el mundo el 26 de octubre con el sello Sugar. "No sé dar una definición de pop, pero este álbum lo es, y con sus canciones abraza a todo el mundo", afirmó Bocelli. Su nuevo trabajo discográfico saldrá en 60 países, con 12 canciones y cuatro bonus track, dedicadas al amor, la familia, la fe y la esperanza.

El álbum cuenta con la producción del legendario Bob Ezrin, que ya trabajó entre otros con Pink Floyd y Lou Reed. "La vida de cada uno de nosotros está hecha de muchas cosas -dijo Bocelli- y dado que yo canto desde que era niño y lo hago por trabajo desde hace tantos años, puedo decir que hice mucho hasta hoy".

Su álbum le permite al tenor volver a presentarse, después de 14 años de espera (desde el álbum "Andrea") con una serie de 14 canciones inéditas y escritas para él por autores como Tiziano Ferro, Fortunato Zampaglione, Mauro Malavasi y Riccardo Del Turco.

"Las notas son solo siete -bromeó- y no es fácil encontrar bellas canciones que interpretar. Muchos prueban con la escritura de canciones, pero encontrar aquellas a la altura de ocupar un poco de tiempo en la vida de las personas no es algo sencillo".

Con unos 90 millones de discos vendidos en su carrera, para su nuevo trabajo Bocelli se concedió una amplia lista de colaboradores ilustres en materia de duetos, incluidos en una serie de canciones que van de "Alas de libertad" a "Ave Maria Pietas", cantada junto con Aida Garifullina, nombre de referencia de la nueva lírica internacional. Siguen también "Amo soltanto te" en dueto con Ed Sheeran, "Un'anima", "If only" con Dua Lipa, "We will meet once again" con Josh Groban.

Raphael Gualazzi, otro artista del sello Sugar, escribió para Bocelli música y texto de "Vertigo", tema para el cual tocó el piano ("Quise cantarla al modo de Gualazzi porque era perfecta así", dijo Bocelli).

El tenor contó que "el encuentro con Ed Sheeran fue una de las cosas más divertidas que me hayan ocurrido últimamente, porque en principio él me mandó la canción y yo traté de interpretarla en modo pop".

"Después de unos días él tomó un avión de línea y me lo encontré en casa, porque la versión que le había propuesto no le gustaba. Estaba decidido a hacerme cantar como tenor y, dados los resultados que conseguimos con esa canción, debo admitir que al final no estaba equivocado en quererla así", dijo.

En el álbum debuta también Matteo Bocelli, hijo del tenor, en dueto sobre las notas de "Fall on me". "Soy un estudiante de conservatorio que busca aprender a cantar -explicó Matteo, de 21 años- y con esta experiencia tuve que afrontar algo realmente grande. Espero haber estado a la altura".

Bocelli confesó que tanto él como su hijo comparten el amor por expresarse a través de la música, y este nuevo dueto habla del vínculo de un padre con su hijo.