El adiós a Alberto Cortez, el intérprete que cantaba para todos

Alberto Cortez, autor de clásicos como "En un rincón del alma", "Cuando un amigo se va", "Callejero", "Mi árbol y yo" y "A partir de mañana" que le permitieron irrumpir en la Argentina y también triunfar en España, falleció ayer a los 79 años en Madrid. El cantautor había ingresado de urgencia el 27 de marzo pasado al Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, en las afueras de Madrid, debido a una hemorragia gástrica. El artista, nacido en la localidad pampeana de Rancul el 11 de marzo de 1940, se valió de una lengua común aplicada a composiciones simples e impactantes para trascender las fronteras, afincarse en España hace casi seis décadas y vivir en el territorio de la canción de autor.

Durante una entrevista con Télam en junio de 2009, el trovador defendió ese género porque, dijo, "es el que posibilita contar las cosas que se sienten y es el que permite apreciar una emoción humana".

Y sin duda Cortez encontró la manera directa y potente de transmitir esas emociones de la mano de un profuso cancionero plasmado en más de 40 álbumes publicados a ambos lados del Atlántico.

Allí registró otras piezas de gran popularidad como "Distancia", "Como el primer día", "Castillos en el aire", "Mi árbol y yo", "Te llegará una rosa", "Castillos en el aire", "El abuelo", "Callejero" y "En un rincón del alma".

En ese camino compartió escenarios, discos y proyectos con otros músicos como Facundo Cabral, Estela Raval, Mercedes Sosa y Ricardo Arjona y musicalizó a poetas españoles de la talla de Miguel Hernández y Antonio Machado.

Cortez obtuvo cuatro Discos de Oro, cuatro Heraldos de Oro, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el premio Grammy Latino a la trayectoria y a la excelencia musical en Las Vegas, y en septiembre de 2007 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña.

En esa oportunidad, el músico sostuvo que "Rancul es mi patria y Argentina es apenas un arrabal de mi pueblo", pero enseguida aseguró que "nunca estuve enojado con el país. Sólo reconozco que es ligeramente desordenado y que es necesario que se ordene de una buena vez".

"Por mi parte -especificó- he hecho uso de la libertad de escoger el sitio en donde quiero vivir y aunque mi esposa es belga y también vivíó allí, en Holanda y en París, al final (desde 1964) elegí España porque tenía un acercamiento de idiosincracia muy similar al nuestro".

Ese tránsito mundano y artístico fue plasmado en el libro "Alberto Cortez. La vida", escrita por Laura Etcheverry en 2009, que desarrolla en 528 páginas cuatro años de investigación donde añade diversas declaraciones de personalidades como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, José Luis Perales, Atahualpa Yupanqui, Fito Páez y el Rey Juan Carlos I.

Su relación con la literatura incluyó una preciada obra propia volcada en los volúmenes "Equipaje" (1977), "Soy un ser humano" (1985), "Almacén de almas" (1993) y "Por los cuatro costados" (2007).

Aunque nunca dejó la música, Cortez renegaba de la pérdida de espacio del tipo de música que abrazaba y por ello, en su entrevista con esta agencia de una década atrás expresó: "Uno quiere decir «sigo vivo y sigo escribiendo». Estoy con la fuerza necesaria porque una persona que ama lo que hace no tiene por qué abandonar esa actividad".

Dos años antes, en otra entrevista, fundamentó la presencia de sus clásicos en los conciertos que ofrecía porque "canto lo que la gente quiere escuchar" ."No escondo mis éxitos porque los éxitos los hace el público, es propiedad suya y no cantarlos es esquivar el reconocimiento que se me ha brindado", destacó.

Pedro Squillaci

psquillaci@lacapital.com.ar

La Capital