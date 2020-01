El actor Fernando Alonso se suicidó en el teatro Auditorium

El actor marplatense Fernando Javier Alonso se suicidó de un disparo en la boca ayer por la mañana en las instalaciones del Teatro Auditorium de Mar del Plata, en tanto que la sala teatral resolvió suspender todas las funciones previstas para ayer, informaron fuentes policiales.

Alonso actuó en la obra “Cazador de sueños” y no en “El monstruo era yo”, protagonizada por Pablo Mikozzi, quien, debido a que en principio trascendió por error el nombre de esta pieza, tuvo que salir a aclarar por los medios el malentendido. “No sé de donde surgió que era actor de la obra en la que yo trabajo. Mis familiares y amigos me llamaron asustados porque en un principio decían que se había suicidado el actor de “El monstruo era yo”. Él no trabajaba con nosotros”, dijo Mikozzi.

Fernando Alonso se había alojado minutos antes en el Hotel Provincial de Mar del Plata y trabajaba en el Auditorium como encargado del área de Extensión Cultural. El hecho sacudió a La Feliz en plena temporada veraniega, pese a que el actor no se desempeñaba en un circuito comercial.

El hecho ocurrió pasadas las 10 de ayer, en el mismo edificio del Auditorium. Las pericias indican que se acercó a una ventana que está ubicada en el cuarto piso, que da a un patio interno y se disparó un tiro en la boca cayendo al vacío a la fosa que se encuentra en el pulmón del teatro, indicó el secretario de Seguridad de Mar del Plata, Darío Oroquieta.