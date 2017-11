El productor y director de Hollywood Brett Ratner, conocido por "Una pareja explosiva" y "X Men: La última batalla", y el reconocido actor estadounidense Dustin Hoffman fueron denunciados públicamente hoy por acoso físico y sexual en artículos difundidos por el periódico Los Ángeles Times y la revista The Hollwood Reporter.

Estas acusaciones a Ratner y a Hoffman se suman a uno de los mayores escándalos de la industria del entretenimiento que tiene en el centro de la escena al productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado por 40 mujeres y recientemente expulsado de la Academia.

Ratner, de 48 años, rechazó con firmeza en un comunicado remitido a Los Ángeles Times por su abogado, las acusaciones sobre distintos tipos de abuso físico y sexual que dieron a conocer seis personas entre las que están las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, y que fueron difundidas a través de una investigación publicada hoy por el diario Los Ángeles Times.

Natasha Henstridge, la actriz de los filmes "Especies" y "Mi vecino el asesino", declaró al diario californiano que el director la forzó a practicarle sexo oral tras impedirle salir de su departamento en Nueva York, cuando ella tenía 19 años.

La actriz dijo haberse inspirado en las historias de otras mujeres que ventilaron recientemente acusaciones de agresión sexual por parte del productor Harvey Weinstein y el director James Toback, que dieron inicio al mayor escándalo por conductas sexuales inapropiadas de la historia de Hollywood, que incluyó en estos días al actor Kevin Spacey, y que promete nuevos casos.

Olivia Munn ("Zoolander 2" y "X-Men: Apocalipsis") contó que en 2004 en el set de "Al caer la noche", película protagonizada por Salma Hayek y Pierce Brosnan que Ratner dirigió, él se masturbó frente a ella, que aún no era una actriz profesional y coincidió con él cuando hacía un delivery de comida.

La actriz publicó en 2010 un libro de ensayos y en él relató el momento que vivió sin identificar al sujeto, pero un año más tarde, el director afirmó que ella hablaba de él en su volumen y expresó que había tenido sexo para luego retractarse, además de vanagloriarse de haber eyaculado en tapas de revistas que contenían su foto.

En tanto, Hoffman ("Kramer Vs. Kramer") fue acusado hoy de haber acosado sexualmente a una joven becaria de 17 años en 1985, una denuncia publicada hoy por la propia mujer, Anna Graham Hunter, en la edición digital de la revista The Hollywood Reporter.

La escritora aseguró que el intérprete, que tiene 80 años en la actualidad, la manoseó durante el rodaje de la película "La muerte de un viajante", habló de temas sexuales de forma inapropiada con ella, y según el relato de Hunter, el séquito de Hoffman comenzó a reír a carcajadas.

"Yo me marché, no tenía palabras. Fui al cuarto de baño y lloré", indicó la mujer. El actor respondió la denuncia de Hunter en un comunicado y lamentó el episodio: "Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento horrible de que cualquier cosa que haya podido hacer la haya puesto en una situación incómoda. Lo lamento. No refleja quien soy".