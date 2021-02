Ed Sheeran cumple 30: un repaso por su vida y sus canciones

Desde pequeño, Edward ya sabía, y sentía en su interior, lo que querría hacer por el resto de su vida. A los 4 años comenzó a participar en el coro de una iglesia de la zona en la que vivía, a los 11 aprendió a tocar la guitarra y tres años después ya había empezado a componer canciones. Se recibió en la escuela Youth Music Theatre UK, y en Access to Music, y se formó en actuación en el National Youth Theatre de Londres.

Los primeros pasos de Sheeran

Sus inicios estuvieron guiados por una serie de casualidades además del talento que caracteriza al pelirrojo. Es que durante su adolescencia conoció a distintos artistas de maneras inesperadas y logró entablar relaciones profesionales con ellos. Uno fue Passenger, quien lo invitó a dar conciertos en la ciudad de Cambridge y un año después, a los dieciséis años, decidió abandonar sus estudios secundarios para mudarse a Londres y probar suerte con su carrera artística.

Una vez en la gran ciudad inglesa comenzó la travesía hacia la fama. En sus inicios también apostó a la actuación, disciplina en la cual no tuvo éxito puesto que fue rechazado en los castings que participó. Pero las noches de micrófono abierto en distintos bares londinenses se volvieron un clásico para el cantante que llegó a ser telonero de una banda de la cual era técnico de guitarra.

Sin embargo, la casualidad más grande fue un encuentro con Elton John que tuvo luego de haber lanzado distintos extended play (EP), ya que el cantante de 73 años quedó fascinado con Ed Sheeran. Inmediatamente lo apadrinó e hizo que grabara su primer álbum de estudio que saldría en 2011 bajo el sello discográfico Asylum Records. Así fue como nació “+” (Plus) y The A team, primer sencillo y uno de los más exitosos que formó parte del mismo.

Ed Sheeran - The A Team [Official Music Video]

La canción llegó para posicionar poco a poco a Sheeran entre los artistas más escuchados, pues se introdujo en los ránkings de las 10 más populares en países europeos como Alemania, Irlanda y Holanda, oceánicos como Nueva Zelanda y Australia, y hasta en Estados Unidos donde alcanzó el puesto 16 en Billboard Hot 100 mientras que "+" logró el primer lugar de la lista de discos británicos por superar las 100 mil copias.

En el transcurso del primer año en el aire sacó ventaja de otros álbumes lanzados por otros artistas, sólo Adele logró mantener su lugar en el primer puesto.

Los discos y canciones que son un éxito

Su segundo álbum fue “X” (Multiply), que fue el que definitivamente lo consolidó en la industria musical tras su lanzamiento en 2014. Photograph fue una de las canciones parte del disco que alcanzó los primeros lugares en las listas con un videoclip casero que muestra la vida del artista en distintas fotografías y videos y se convirtió en uno de los temas tradicionales de Sheeran y por la cual se lo reconoce en el mundo.

Ed Sheeran - Photograph (Official Music Video)

Otro de sus grandes hits fue la canción “Perfect”, que al salir en el álbum ÷ (Divide) en el año 2017 fue una de las más dedicadas entre parejas debido al tinte romántico, estilo por el que se destaca el cantante.

Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)

Por otro lado, el último lanzamiento que hizo el artista en cuanto a discografía fue uno lleno de colaboraciones con distintos artistas de ese momento, fue en 2019 bajo el nombre No.6 Collaborations Project. Entre Bruno Mars, Eminem, Justin Bieber y otros cantantes se encontraba el cordobés Paulo Londra, con quien grabaron Nothing On You y fue una de las canciones más escuchadas en el país.

Ed Sheeran - Nothing On You (feat. Paulo Londra & Dave) [SBTV Official Music Video]

De cantante a papá

Luego de No.6, Ed decidió hacer un parate en su carrera para dedicarse a ser papá full time tras el nacimiento de su hija Lyra, lo que coincidió con la pandemia por el coronavirus en donde el sector musical fue uno de los más afectados debido a la imposibilidad de llevar a cabo conciertos multitudinarios como los que se realizaban antes de la misma. Sin embargo, la última navidad sorprendió a sus seguidores con AfterGlow, a la cual consideró “un regalo para sus fans”.

“Hola a todos. «Afterglow» es una canción que compuse el año pasado y he querido lanzarla para ustedes. No es el primer single de mi próximo álbum, es simplemente una canción que me encanta, y espero que les encante también. ¡Disfrutenla! Que tengan buenas y seguras fiestas y un feliz año nuevo. Ahora vuelvo al mundo de los papás, ciao x", escribió en su cuenta de Instagram al momento de su publicación.

View this post on Instagram A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)

Los galardones que reconocen su talento

Cada año y con cada lanzamiento que hace Ed Sheeran nace una mención y llega un nuevo premio. El primero que recibió fue un Brit Awards 2012 como artista revelación británico y mejor solista británico masculino. Dos años más tarde obtuvo el Grammy al Mejor Artista Nuevo, también llegó a estar diecinueve veces presente en el primer lugar de los ránkings británicos por lo que fue distinguido por Guinness World Records y en el mismo año, 2014, fue nombrado por Spotify como “artista más escuchado del año” y su disco “X” como “álbum más escuchado”.

Por otro lado, volvió a ser mencionado por los Brit Awards 2015 como solista británico masculino y álbum británico por el mismo X y luego obtuvo Premios Ivor Novello 2015 a compositor del año. Mientras tanto, en 2016 ganó los Grammys a canción del año y mejor interpretación pop vocal solista por la canción Thinking Out Loud.

Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Official Music Video)

Giras, participaciones y colaboraciones

Además de su faceta como cantante en solitario, ha sido parte de distintos tours con artistas reconocidos como cuando viajó con Snow Patrol en Fallen Empires Tours o Red junto a Taylor Swift. En una oportunidad llegó a ser telonero de los Rolling Stones en el año 2015 en un show que dieron en Kansas City.

Por su parte, en 2012 fue invitado a participar de los Juegos Olímpicos de Londres interpretando Wish you were here de Pink Floyd y tres años después llegó a Argentina por primera vez en abril con X, donde lo esperó un sinfín de fanáticos que desde hacía mucho tiempo ansiaban con que Sheeran visite el país. La canción Affire Love se llevó muchos de los gritos de los presentes.

Ed Sheeran - Afire Love [Official Audio]

También se destaca por componer canciones a otros músicos como las populares que hizo para la banda juvenil One Direction, Take me home y Little Things. A su vez, colaboró con Justin Bieber en la creación de Love Yourself, tema que alcanzó el puesto N 1 de Billboard Hot 100. En otras ocasiones escribió para Eminem, The Weeknd, entre otros.

Actualidad y vida familiar

Como fue mencionado anteriormente, el cantante se encuentra en un parate en lo que respecta a presentaciones musicales. El motivo principal fue el nacimiento de su hija Lyra Antartica Seaborn Sheeran que fue el 1 de septiembre del 2020 en plena pandemia y aislamiento. La niña es fruto de su relación con Cherry Seaborn con quien se casó en diciembre de 2018.

La relación entre Ed y Cherry es de larga data, ya que se conocieron en el colegio secundario, cuando ella era jugadora de hockey. Con el pasar de los años ambos tomaron caminos distintos pero con el tiempo volvieron a estar juntos, se pusieron en pareja y comenzaron la hermosa familia que hoy, a sus 30 años, Sheeran disfruta.

Otros éxitos de Sheeran

Lego house

Ed Sheeran - Lego House [Official Music Video]

Shape of you

Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video)

Sing

Ed Sheeran - Sing [Official Music Video]

Kiss me

Kiss Me

Give me love