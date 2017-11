Echan a Spacey de una película terminada

En una medida sin precedentes, Kevin Spacey quedará afuera de la película terminada "All The Money In The World", de Ridley Scott, y será reemplazado por Christopher Plummer a poco más de un mes de la fecha de estreno. Todas las escenas en las que aparecía Spacey serán filmadas de nuevo, y se prevé que los coprotagonistas Mark Wahlberg y Michelle Williams participen. Scott, conocido como un director eficiente, pretende mantener la fecha de estreno para el 22 de diciembre.

La película iba a tener su estreno mundial en el festival AFI en Los Angeles el 16 de noviembre, pero fue retirada ante las acusaciones de acoso sexual que rodean a Spacey, quien también fue despedido de la serie televisiva "House Of Cards". Además, su publicista y su agencia de talentos dejaron de colaborar con él.

"All The Money In The World" estaba lista para un estreno de lujo en la temporada de premios de Hollywood. Pero los planes quedaron en duda desde que la reputación de Spacey se vino abajo con acusaciones de acoso que crecen a diario. La película presenta los sucesos que rodearon el secuestro de John Paul Getty III, de 16 años, y los intentos de su madre para convencer a J. Paul Getty, su abuelo multimillonario, de que pagara el rescate.