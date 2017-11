Dustin Hoffman fue acusado de abuso a una joven de 17 años

El actor estadounidense Dustin Hoffman fue denunciado públicamente ayer por acoso físico y sexual en un artículo de la revista The Hollywood Reporter, mientras que según reveló una investigación de Los Angeles el productor y director Brett Ratner, conocido por "Una pareja explosiva" y "X Men: La última batalla", habría abusado de seis personas, entre ellas dos actrices de Hollywood. Estas acusaciones se suman a uno de los mayores escándalos de la industria del entretenimiento, que se disparó con el productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado por 40 mujeres. Y se agrega la denuncia de esta semana sobre Kevin Spacey,de "House of Cards", que sorprendió a todos

Dustin Hoffman habría acosado sexualmente a una joven becaria de 17 años en 1985, una denuncia publicada por la propia mujer, Anna Graham Hunter -que en ese entonces era asistente de producción- en la edición digital de The Hollywood Reporter.

La escritora aseguró que el intérprete, que tiene 80 años en la actualidad y que es un ícono en la cinematografía con películas como "El graduado", "Kramer vs. Kramer", "Papillón" y "Los perros de paja", la manoseó durante el rodaje de la película "Muerte de un viajante", habló de temas sexuales de forma inapropiada con ella, y según el relato de Hunter, el séquito de Hoffman comenzó a reír a carcajadas. "Yo me marché, no tenía palabras. Fui al cuarto de baño y lloré", indicó la mujer.

El actor respondió la denuncia en un comunicado y lamentó el episodio: "Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento horrible de que cualquier cosa que haya podido hacer la haya puesto en una situación incómoda. Lo lamento. No refleja quien soy".

Ratner, de 48 años, y uno de los productores de "Prison Break", rechazó ante Los Angeles Times las acusaciones sobre distintos tipos de abuso físico y sexual que dieron a conocer seis personas entre las que están las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, y que fueron difundidas a través de una investigación publicada por el citado matutino. Henstridge, la actriz de "Especies" y "Mi vecino el asesino", declaró al diario californiano que el director la forzó a practicarle sexo oral tras impedirle salir de su departamento en Nueva York, cuando ella tenía 19 años. Munn ("Zoolander 2" y "X-Men: Apocalipsis") contó que en 2004 en el set de "Al caer la noche", película que Ratner dirigió, él se masturbó frente a ella, que aún no era una actriz profesional.