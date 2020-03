Otra vez la red social Twitter contrastó diferencias. Estas vez, entre el rosarino Luis Novaresio y Nancy Duplaá. ¿El motivo? El debut de esta noche de Animales sueltos. La actriz cuestionó el eslogan que eligió el programa para este año y el periodista, que será el conductor, le respondió.

“Tenés muchas preguntas, encontrá muchas respuestas”, dice la venta del programa junto a la foto de todos los integrantes: Jonatan Viale, Romina Manguel, Maxi Montenegro, Nacho Ortelli y Javier Calvo, a los que se le sumarán el politólogo Gustavo Marangoni y el abogado Mariano Cúneo Libarona.

Nancy escribió en Twitter junto al afiche: “Acá vamos a encontrar las respuestas!??”.

Luis le contestó desde sus redes y desde su programa Novaresio 910, La Red. “Así es Nancy. Algunas respuestas habrá. Seguro que muchas preguntas y oído atento a lo que se responde”, escribió el periodista desde su cuenta del pajarito y la actriz le respondió: “Oído atento a lo que se responde!..y después sacarán las conclusiones objetivas de eso...somos pocos y nos conocemos mucho ya!”.

Entonces, hablando del debut del ciclo en la radio Luis se refirió al tema. “Me declaro fan de Nancy Dupláa”, comenzó diciendo, “Yo creo que el progresismo tiene un problema severo. Están convencidos de que tienen toda la verdad y yo quiero darles una mala noticia: no tienen toda la verdad. Nosotros no planteamos que tenemos todas las respuestas lo que planteamos es que vamos a dar algunas respuesta y muchas preguntas. Animales sueltos es que más exhaustivamente ha preguntado”, dijo.

Nancy Dupláa on Twitter Acá vamos a encontrar las respuestas!?? pic.twitter.com/JHK1jJ8oy1 — Nancy Dupláa (@NancyDupla5) March 1, 2020

Luis terminó explicando que invitó muchas veces a la actriz y su marido, Pablo Echarri, para entrevistar a sus programas y nunca fueron. Aseguró que le gustaría que esta vez sí aceptaran ir a su nuevo ciclo.

“No la voy a poner como representante del kirchnerismo porque ella no actúa, ni milita. Me cansé de invitarla, quizás el prejuicio es de ella que si se sienta en una mesa con alguno de nosotros no tendrá libertad”, añadió.