Si bien en un principio se especuló con que el conflicto entre la Eugenia "la China" Suárez y Gimena Accardi era por la foto que la actriz se sacó con Pampita para la revista Caras, pronto se supo que el fin de la amistad entre las chicas tuvo motivos mucho más profundos y significativos.

Tanto Gimena como su pareja, Nico Vázquez, solían mostrarse siempre muy unidos junto a la China. De hecho, en las redes sociales todo el tiempo compartían fotos juntas pasándola bien.





Pero fue la propia Gimena la que no anduvo con vueltas y contó su verdad en "Intrusos" sobre la noticia que sorprendió a todo el mundo: "No nos hablamos desde junio", contó Accardi. "La foto no tiene nada que ver", reveló.





Accardi sobre la China



"Se comportó de una manera que no esperábamos en un momento muy triste que pasamos con Nico. No estuvo", siguió la morocha. "Nosotros sí estuvimos con ella en las malas. Dejamos pasar una, dos, tres. Le mandé mensajes que no respondió".

El tema en cuestión es que la pareja esperaba que su gran amiga los acompañe durante el doloroso momento que vivieron tras la muerte de Santiago, el hermano de Nicolás.





Sobre la amistad que las unía, Gimena explicó que "No es que se trata de 'una mina de los medios' que nos cruzábamos en eventos y compartís un momento. Era mi hermana. Y así no me sirve. Tenés que estar en estos momentos, no es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó. Yo entiendo que hay gente que no puede estar en momentos tristes, pero bueno, yo también elijo qué amistades quiero tener y esa no me sirve. ¡Encima cuando hablé el tema con ella, se enojó!", reveló Accardi.

Por su parte, Nicolás Vázquez, también arremetió contra su examiga: "Se equivoca demasiado".