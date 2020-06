La exesposa de Gonzalo Bonadeo, Susana Herrera, realizó un dramático pedido a través de las redes sociales que tiene como destinatarios precisamente al periodista y a sus hijas, Catalina, Martina y Valentina, a quienes no ve desde hace un tiempo. La mujer atraviesa una dura situación familiar con su madre, quien debió ser internada de urgencia.

"Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López. Y es posible que no vuelva. No tengo otra forma de avisarles @catubonadeo @valubonadeo @martubonadeo, si quieren despedirse de su abuela Mary, que tanto amor incondicional les dio", fue el mensaje principal de la mujer, quien también arrobó en su tuit al periodista y comentarista deportivo.

"Basta de conflictos familiares. Por favor. Te acordás de la abuela Mary (Mary cómo le decías y ¿que tanto la querías?) y ¿que con su amor presente siempre estuvo? ¿Hasta que un día también la desterraste de la vida de nuestras hijas? Esta muriendo. Agonizando", expresó hablándole a la figura de TyC Sports.

"Por todo lo que mamá, Mary una mujer tan noble, amorosa con vos y sus únicas tres nietas fue, merece en estos últimos momentos de su vida, vengan a despedirse. Es la abuela Mary. Tené un acto humano que no tuviste estos años con una mujer que nada hizo y lo merece", le exigió Susana Herrera a su exesposo.

La mujer explicó en otro posteo que intentó comunicarse con sus hijas pero no lo consiguió y responsabilizó a su ex por la situación: "Recién dejé dos mensajes en el teléfono de tu casa @gonbonadeo1963 por la abuela Mary hospitalizada, agonizando, y están pero NO atienden el llamado. Reconocen mi número y no atienden. Yo voy a la psicóloga y psiquiatra pero soy parece quien está mejor. Tengo conciencia humana y familiar porque quieras / quieran o no somos familia, algo que jamás podrás ignorar. Mientras viva @gonbonadeo1963 TE LO VOY A RECORDAR", expuso en su furioso reclamo.