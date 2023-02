Duki hizo vibrar a 30 mil personas en dos conciertos en Madrid

Duki está de regreso con "Si me sobrara el tiempo", su primer lanzamiento del 2023

Así, este viernes y sábado ante 30 mil personas en el Wizink Center de Madrid estalló al ritmo de "Givenchy", "Rockstar", "Te Sentís Sola", "Sudor y Trabajo", los hits "Tumbando el club", "Ya me fui", "Goteo", "She Don't Give a Fo" y su reciente "Si me sobrara el tiempo", que ya viene copando todos los rankings globales.