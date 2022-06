Duki celebra su cuarto "sold uut" en Vélez: "Todavía no caigo"

El trapero Duki se ha convertido en un fenómeno de la música urbana argentina y latinoamericana que no deja de sorprender. En esta ocasión, el trapero anunció que había llenado su cuarto estadio Vélez para sus conciertos el el 6 y 7 de octubre, y ahora también el 11 y 12 de noviembre.

"Gracias todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara", escribió el artista en una publicación de Instagram. Duki está actualmente recorriendo varios países con su gira "Ya Supiste Tour". Por Europa tiene programadas unas fechas en España, en donde visitará Barcelona, Madrid, Ibiza, y Valencia, además de otras once localidades. En Latinoamérica tiene paso por México, Perú, Chile y Colombia, y luego finalmente vendrán los primeros shows en Vélez.