Dua Lipa no irá a la inauguración del mundial de Qatar: cuáles son sus motivos

Algunos de los confirmados para la apertura son Shakira y BTS. Sin embargo, otra cantante muy esperada para la fecha era Dua Lipa, quien hace unos días confirmó que no estará presente en la ceremonia de inauguración del mundial. La británica se encargó de aclarar en su cuenta de Instagram que todo se trataba de un gran rumor que finalmente no fue cierto.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió la cantante.

En las últimas horas también se ha conocido la contundente decisión el streamer español Ibai, quien decidió rechazar la oferta de viajar con el seleccionado español a Qatar bajo el argumento de que se trata de un país que no sólo está metido en polémicas de derechos humanos, sino que además, su elección como sede del mundial se ha visto envuelta de una gran trama de corrupción. "Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer", comentó Ibai en un directo.

En las últimas semanas se han sucedido diferentes gestos y posicionamientos públicos frente al Mundial. El uniforme de Dinamarca fue noticia en su momento por esconder el escudo del mundial y los signos representativos del país. También, diez selecciones europeas se han comprometido a promover la campaña contra la discriminación denominada OneLove, y muchos hinchas alemanes acudieron a los partidos locales con banderas reclamando el boicot al mundial.

https://twitter.com/elenasevillano/status/1590004226037800960 Escándalo en Alemania por unas declaraciones del embajador del Mundial de Qatar, Khalid Salman, en la cadena ZDF. Dice que la homosexualidad es "una enfermedad mental". Los estadios llevan tiempo exhibiendo pancartas que llaman al boicot: pic.twitter.com/V0onow2UKR — Elena Sevillano (@elenasevillano) November 8, 2022

Mientras, en Qatar se vive una energía de espectáculo y rivalidad que dejó de lado las cuestiones sociales para enfocarse de lleno en el deporte que está a punto de exhibirse una vez más en su más alto nivel.