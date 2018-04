Embed Lollapalooza 2018 Aguante riverdale Una publicación compartida de Marta Carolina Fort (@martacfort) el 17 Mar, 2018 a las 5:56 PDT





La joven además se tiñó de rubia y se hizo su primer tatuaje en el tobillo: unas huellitas de perro, animales por los que tiene un gran amor.



"Bajé 17 kilos, no me jodas. No sé qué es ser gorda para vos, pero yo estoy bien conmigo misma", contestó Martita a uno de sus seguidores de Instagram.