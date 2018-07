Drake, el rapero que superó a los Beatles

Todo lo que toca Drake se transforma en oro. El rapero oriundo de Toronto se adueñó oficialmente de las listas de Billboard, donde siete de sus nuevos temas están actualmente en el Top 10. Todas las 25 canciones de su álbum "Scorpion", lanzado el 29 de junio, figuran en la lista Hot 100 de la famosa revista. Con esta hazaña Drake rompió el récord de 1964 de los Beatles, cuando cinco de sus canciones alcanzaron el Top 10 en una misma semana.

El antiguo número uno de Drake "Nice for What" retomó el primer lugar, mientras que "Nonstop" debutó en el segundo. Las otras canciones del rapero en el Top 10 son "God's Plan", "In My Feelings", "I'm Upset", "Emotionless" y "Don't Matter to Me".

"Scorpion", un CD doble, es el disco de Drake más ambicioso hasta la fecha. A diferencia de "More Life", donde no escatimó en cuanto a colaboraciones se refiere, en este álbum el canadiense cuenta sólo con cuatro invitados claves entre los que, sin lugar a dudas, se destaca uno: Michael Jackson. Al ya fallecido Rey del Pop se le suman Jay-Z, Ty Dolla $ign y Static Major, el artista ganador del Grammy que falleció en 2008 producto de una mala praxis.

A Michael Jackson se lo puede oír en el coro de la canción "Don't Matter to Me". La voz del Rey del Pop se escucha junto a la de Paul Anka, quien es coautor del tema. Drake no ofreció detalles sobre cómo fue producido este track, aunque se sabe que Jackson tenía varios trabajos sin terminar al momento de su muerte en 2009.

En total, Drake acumula 31 éxitos en el Top 10, y está empatado con Rihanna. Ambos están sólo detrás de los Beatles (34) y Madonna (38). "Scorpion" vendió 732.171 copias —entre álbumes y streams— para debutar en el número uno de la lista de los 200 discos de Billboard. El álbum tuvo un récord de 745,9 millones de reproducciones de audio a la carta y es el quinto LP de Drake que encabeza la lista. Desde el 2009 Drake ha lanzado 186 canciones que han estado en el Hot 100. En este sentido sólo lo supera el elenco de "Glee", con 207 canciones.