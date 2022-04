En medio de los rumores de una posible colaboración con Taylor Swift, Drake logró una vez más quedar bajo los reflectores gracias a la colaboración que grabó para el nuevo álbum de Future "I Never Liked You" , que salió este viernes y ya revolucionó las plataformas de streaming musicales, con una catarata de reproducciones.

En "I Never Liked You", además de la canción con Kane West, hay dos temas grabados con el rapero canadiense, "Wait for U" y "I'am on One", que fue el que levantó polvareda en las redes sociales. Y no es para menos, la letra nombra a dos de las grandes estrellas el fútbol mundial, el rosarino Lionel Mesi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Dake es un confeso fanático del fútbol, tano es así que días atrás sacudió a los fans del Barcelona al subir a sus redes sociales una foto con la camiseta del equipo blaugrana. La imagen causó tanta sensación que hasta el delantero del club catalán Memphis Depay bromeó diciendo: "Fichamos a Drake!" en Instagram.

No fue la primera vez que Drake hizo mención al Barcelona en las redes sociales. En febrero de 2020 Drake se dejó ver con Rosalía en la presentación de la colección Tokyo Olympic en Nueva York. El cantante compartió una foto en el evento bautizando a la cantante como"la jefa de Sant Esteve Sesrovires", aludiendo al municipio barcelonés de donde es la artista.

Y lo volvió a demostrar en "I'am on One", tema en el que celebra el don del crack argentino para jugar al fútbol: "Soy todo sobre mis objetivos como si fuera Messi, qué". Y elogia a CR7, sobre quien dice que, con su talento, es capaz de ponerle brillo a sus ojos: “Llévala a ver a Cristiano, f*llala en ese Benz Viano”.

Estas dedicatorias prueban, una vez más, que incluso al otro lado del Atlántico, donde el fútbol está lejos de ser el deporte más popular, las dos leyendas del fútbol son ídolos ineludibles, fuentes de inspiración incluso para las grandes estrellas de rap planetario, como Drake.