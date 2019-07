El fenómeno de "Stranger Things" se ha expandido en los últimos años con todo tipo de merchandising y artículos relacionados. En Estados Unidos incluso aparecieron dos novelas que funcionan como precuelas de la historia de la serie. La primera que se publicó fue "Suspicious Minds", de Gwenda Bond. El libro cuenta la historia de la madre de Eleven cuando participó en el programa científico MKUltra, del que poco después nacería su hija y otros niños especiales, como Eight, que apareció en la segunda temporada de la serie. La novela bucea en el programa del que nació Eleven y otros chicos que fueron creados y fallaron en el proceso, y además revela el pasado del macabro doctor Martin Brenner. El segundo libro se llama "Darkness On The Edge Of Town". El autor es Adam Christopher y se publicó en junio pasado. La novela revisa la historia original del sheriff Jim Hopper antes de su llegada a Hawkins. Lo que se sabe por la serie de este personaje es que estuvo casado, y que él y su mujer perdieron trágicamente a su hija. El libro promete revelar algunos "secretos enterrados por mucho tiempo" del pasado de Hopper.