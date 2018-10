Dos décadas de romance con el público argentino

A más de dos décadas de su primera visita a la Argentina, Nick Cave y su banda The Bad Seeds regresarán para tocar el próximo miércoles 10 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires. Nick Cave y su grupo tienen una sólida base de fans en suelo argentino, donde son considerados los mejores abanderados del post punk y el rock más oscuro. Algunos incluso siguen a Cave desde sus inicios a principios de los años 80 con el grupo de culto The Birthday Party. La primera visita del músico australiano al país fue en noviembre de 1996, cuando se presentó en el Teatro Opera, el estadio de Ferro (como parte del Festival Alternativo) y en Dr. Jekyll. El show en el Opera fue una experiencia más que intensa para el público argento, que festejó canciones como "From Her to Eternity", "Stagger Lee", "Red Right Hand", "Mercy", "Where the Wild Roses Grow" y "Hallelujah", entre muchas otras. Desde 1996 hasta ahora, The Bad Seeds perdió a dos de sus miembros más relevantes, el australiano Mick Harvey (que el año pasado tocó en Buenos Aires con PJ Harvey) y el alemán Blixa Bargeld (Einstürzende Neubauten). El principal ladero de Nick Cave ahora es Warren Ellis (Dirty Three), violinista con el que también armó la banda paralela Grinderman y con quien compuso la música de varias películas. El grupo se completa con Martyn Casey (bajo), Thomas Wydler (batería), Jim Sclavunos (vibráfono, percusión, piano), George Vjestica (guitarra) y Larry Mullins (teclados, piano).