¿En qué proyecto trabajarían juntos Nicole Kidman y Tom Cruise? No, no serían la pareja protagónica del film. El trabajo los ubicaría detrás de la cámara. “Solo poner sus nombres en un proyecto como coproductores sería una gran publicidad”, plantea un artículo publicado en la revista OK!

Una fuente que habló con ese medio confirma que ambas estrellas negocian para hacer un remake de la película Los otros, que en el 2001 protagonizó Kidman y tuvo a Cruise en la producción. La dirección de aquel film fue responsabilidad de Alejandro Amenábar.

nicole kidman los otros.jpg

En Los otros Nicole interpretaba a Grace, una mujer de fuertes creencias religiosas que se encuentra a la espera de la llegada de su esposo después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Sola con dos hijos que padecen una extraña enfermedad, más los nuevos sirvientes, en una gran mansión, la situación se torna compleja. Como respuesta a un anuncio de Grace solicitando los servicios de limpieza de la casa y cuidado de los niños, un día llegan nuevos sirvientes, junto a una joven muda.

Luego del divorcio de "la pareja de oro de Hollywood" la vida continuó para ambos. Nicole tiene 53 años y está en pareja con Keith Urban desde 2006. Tom tiene 58 y no se sabe si está en pareja. Su último vínculo público fue Katie Holmes, con quien tuvo a su hija Suri y de quien se divorció en 2012.