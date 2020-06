Dolores Barreiro pide hasta 13 mil pesos por un tapabocas de su creación

La pandemia de coronavirus generó que muchos famosos demostraran nuevas habilidades caseras o artísticas y lo dejaron expuesto en las redes sociales. Hay quienes mostraron sus dotes con el canto, con el baile o exhibieron destrezas en la danza. Y hubo otros que encontraron la veta económica para recomponerse, tal el caso de la modelo Dolores Barreiro, quien le metió buena onda a la producción de pañuelos tapabocas -tan necesarios durante la pandemia- aunque no tuvo reparos en ponerles precios poco convenientes para la mayoría de la población.

“¡Presentamos un tapabocas que sí vas a querer usar! Ediciones limitadas de pocos pañuelos-tapabocas exclusivos en seda o algodón. #RunForIt antes de que vuelen”, señala el text de la publicación de su marca, Holi, con la que hizo el lanzamiento del nuevo objeto fetiche.

Nadie pone en duda que Dolores logró diseñar unos pañuelos que resultan muy originales y atractivos. Pero el detalle, no menor, es que, para "correr por él" antes de que "vuelen", quienes deseen quedarse con uno de ellos deberá invertir, de arranque, la friolera de 5.500 pesos por uno de algodón.

Ahora, si el deseo del cliente por tener uno de mejor calidad y más vistoso, como uno de seda, deberá combatir a los cocodrilos del bolsillo y poner un billete encima del otro hasta completar ni más ni menos que 13 mil pesos.

"Cowgirl is the New Normal" (Vaquera es la Nueva Normalidad), anuncia la exclusiva firma que la Barreiro creó hacia 2010 y que propone atuendos de inspiración hindú y que ahora, como tantos emprendimientos, se vio obligada a reinventarse, sin perder, su perfil demasiado exclusivo.

Habrá que esperar el paso de los días para ver si el emprendimiento de la modelo va viento en popa o debe acomodar sus números y precios a una realidad muy distinta a la que seguramente habrá imaginado.