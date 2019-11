"Doctor sueño", homenaje al maestro Stanley Kubrik

Calificación: ***. Intérpretes: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Kyliegh Curran. Dirección: Emiliano Grieco. Género: Drama. Sala: Cinépolis, Hoyts, Nuevo Monumental y Showcase.

“El resplandor”, dirigida por Stanley Kubrik en 1980, fue una de las adaptaciones más famosos de las novelas de Stephen King. El terror sobrenatural de aquel clásico, regresa ahora con “Doctor Sueño”, basada en la secuela literaria de King de la primera novela. El protagonista es Danny, el personaje de Ewan McGregor. En la primera parte, Danny es un niño con poderes extrasensoriales a los que llaman “el resplandor” que llega con sus padres (Jack Nicholson y Shelley Duvall) a pasar el invierno como cuidadores de un hotel aislado en la montaña. El alcohol y las presencias siniestras del lugar transforman al padre en un asesino y a la familia en su víctima.

En “Doctor Sueño”, se evoca aquel pasado y las secuelas que dejó en el niño esa experiencia. Todo aquello transformó a Danny en un alcohólico, adicto a las drogas y a las peleas, pero con sus poderes intactos. Su vida va en picada hasta que se conecta telepáticamente con Abra Stone, una niña con sus mismas cualidades. Abra descubre una secta que asesina y se alimenta de la esencia de niños con “el resplandor”. Formal y técnicamente correcta, “Doctor Sueño” es un largo tributo a “El resplandor” que no añade mucho a lo conocido pero con el potencial de acercar al genio del terror y la intriga a nuevas generaciones. Para quienes vieron el filme de 1980, siempre será un gusto volver a escuchar cantar a Al Bowlly “Midnight, the Stars and You” como banda de sonido de ese hotel macabro.