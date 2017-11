Distinguen a un actor local en Brasil

El actor rosarino Omar Fanucci sumó un premio a su palmarés, al ganar como mejor actor de reparto en el 4º Festival de Brasil de Cine Internacional, que se realizó días atrás en Río de Janeiro. La distinción fue por su rol en "Yarará", la película de Sebastián Sarquís rodada íntegramente en Santa Fe, que también ganó una mención de honor en la competencia. "Mi personaje es entrañable", dijo Fanucci a Escenario.

"Yarará", inspirada en un cuento de Juan José Saer, es un viaje introspectivo de Sarquís hacia el norte santafesino, en la que 45 años antes su padre Nicolás filmó su ópera prima: "Palo y hueso". Cuenta con el protagónico de Juan Palomino y Héctor Da Rosa y se filmó en San José del Rincón.

El personaje de Fanucci es un hombre que entabla una relación amorosa con una mujer, cuyo hijo nunca aceptó ese vínculo. "Recuerdo que cuando terminó la filmación el director me dijo «¿vos tenés noción de lo que hiciste en la película?» y me aclaró que sólo me iba a dar cuenta cuando la vea. Y tenía razón, porque mi personaje es puro, sin dobleces", destacó el experimentado actor que participó en clásicos del cine nacional como "Quebracho" y "La Patagonia rebelde".

La película que ganó como mejor ficción internacional del festival fue la estadounidense "Notes From The New World", de Vitaly Sumin y la mejor producción brasileña fue "Punch el reloj", de Santiago Dellape. Se presentaron 170 filmes y sólo 27 entraron en la selección oficial final.