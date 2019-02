Disney ya tiene en marcha dos series de acción real relacionadas al universo de "Star Wars": "The Mandalorian" y otra ficción aún sin título centrada en Cassian Andor, el personaje de "Rogue One". Pero parece que la compañía planea expandir aún más la franquicia, y ya tiene en mente otras cuatro series más. Disney está trabajando a full para construir la oferta de su nuevo servicio de streaming, Disney , que se lanzará a fin de año.

Según el sitio "We Got This Covered", Lucasfilm planea hacer spin-offs de varios personajes de la saga: Qi'Ra y Lando, quienes aparecieron en "Han Solo: una historia de Star Wars"; y también de Finn y Poe Dameron, protagonistas de la nueva trilogía principal. La publicación asegura que dichos proyectos se encuentran aún en las primeras fases de desarrollo, por lo que no está claro si los actores originales volverán a interpretar sus roles o cómo la serie encajará en la línea temporal de "Star Wars".

Además, la web también apunta a que es poco probable que Disney anuncie oficialmente algo al respecto al menos hasta después del estreno del "Episodio IX", ya que toda precaución es poca a la hora de mantener los detalles de la trama en secreto.

"Han Solo: una historia de Star Wars" supuso un fracaso de taquilla, recaudando tan sólo 392 millones de dólares y frenando los planes para futuras películas de dicha saga. Aún así, estas nuevas series podrían ser una forma de usar los personajes presentados en el flilme e incluso resolver su final sin necesidad de nuevos títulos para la gran pantalla.

El año pasado, el CEO de Disney, Bob Iger, ya había anticipado que la compañía estaba trabajando en varias series de "Star Wars" para Disney , un movimiento lógico considerando sus ambiciones con la saga. Por lo tanto, el desarrollo de más series no sería una sorpresa.

Lo que sí es interesante son los personajes que Disney está considerando para estas series: Finn y Poe fueron presentados en 2015 en "Star Wars: The Force Awakens", el inicio de la nueva trilogía que llegará a su conclusión este año con el "Episodio IX", y Lando Calrissian es un personaje legendario de la franquicia, que regresó el año pasado en una versión más joven para "Han Solo: una historia de Star Wars". Por su parte, Qi'Ra, el amor de juventud de Han Solo que trabaja en secreto para Darth Maul, fue presentada en la película en solitario del contrabandista, cuyo flojo desempeño en la taquilla propició una reinvención de la estrategia de Disney para el futuro de "Star Wars".

En ese sentido, todos los personajes podrían tener varias historias para explorar en sus eventuales series, permitiendo que Disney aproveche que ya están establecidos en la franquicia para promocionar su nueva plataforma de streaming.

Por el momento, la serie "The Mandalorian" ya ha confirmado su reparto, encabezado por Pedro Pascal, Nick Nolte y Gina Carano. El guión y la dirección están a cargo de Jon Favreau, director de la exitosa "Iron Man" y productor ejecutivo de la saga de "Avengers". La serie de Cassian Andor, por su parte, comenzará su rodaje el próximo octubre.