Disney apuesta a un clásico renovado

Disney siempre apuesta fuerte. Y para la primera mitad de este año decidió reinventar uno de sus grandes clásicos. El próximo jueves llega a los cines de Rosario "Dumbo", la remake en acción real de la famosa película animada de 1941. El proyecto generó una gran expectativa desde que se anunció porque detrás de cámara está Tim Burton, el célebre director de "El cadáver de la novia", "El joven manos de tijera" y "Alicia en el país de las maravillas", entre muchas otras películas. Y en el elenco figuran estrellas como Michael Keaton y Danny DeVito (habitués de los filmes de Burton), además de Colin Farrell, Eva Green y Alan Arkin.

La película cuenta la ya conocida historia del elefante que puede volar, una fábula que defiende los valores de la familia y pone en entredicho al capitalismo. Sin embargo, aquí algunos aspectos están más desarrollados que en la versión animada. Dumbo es un pequeño elefante nacido en el circo de Max Medici (Danny DeVito). Sus enormes orejas lo convierten rápidamente en el hazmerreír de todos, excepto de dos niños, Joe y Milly, los hijos de Holt Farrier (Colin Farrell), una ex estrella de circo que acaba de regresar de la guerra. Cuando descubren que Dumbo puede volar, el circo se recupera rápidamente de su crisis económica, atrayendo al empresario V.A. Vandevere (Michael Keaton), que contrata al peculiar elefante para su nueva aventura: el parque Dreamland. Dumbo se eleva a nuevas alturas junto a una encantadora trapecista, Colette Marchant (Eva Green), hasta que Holt se entera de que debajo de su brillante apariencia, Dreamland está llena de secretos oscuros.

Tim Burton nunca fue un aficionado a los circos. Le molestaba la idea de tener animales en jaulas y, sobre todo, los payasos. Pero "dejarlo todo y unirse a un grupo de inadaptados", esa idea siempre le encantó. "Siempre me gustó el concepto y la idea de que el circo reúne a gente de todos lados que no encajaba en el mundo y se convierte al final en una familia de raros", apuntó. Y por eso se entusiasmó con este nuevo proyecto de "Dumbo".

En una reciente entrevista con la agencia AFP, el aclamado cineasta de 60 años confesó que ya en la escuela lo etiquetaron como "bicho raro", lo que cree que en parte le dio algo de libertad para ser lo que quería y no tener que pretender, pero al mismo tiempo es un sentimiento muy presente en sus películas más exitosas. "El inadaptado usa esa cosa por la cual lo juzgan para crear algo positivo", aseguró, y en el caso de Dumbo son sus orejas gigantes.

En esta versión los animales no hablan ("Dumbo" no tenía diálogos en la original de 1941) y los personajes humanos tienen un papel más relevante, a diferencia de la película animada en la que estaban en segundo plano y eran percibidos casi como villanos.

Buscando las diferencias. A diferencia de, por ejemplo, la remake de "La bella y la bestia", casi calcada del clásico animado, "Dumbo" dista bastante de la original. "Me sentí liberado porque no tenía que seguir mucho la trama original", indicó el director. "Porque al final del día no es realmente una historia sino una fábula muy simple", enfatizó.

El filme animado de Disney se centraba únicamente en el nacimiento de un elefante de orejas grandes al que todos hacen bullying en el circo. Cuando el elefante descubre que puede volar, se convierte en una estrella que calla bocas allá adonde va. No obstante, esta metáfora sobre la diferencia no parece haber sido suficiente para la nueva película. Aquí el circo descubre muy rápido la capacidad de Dumbo de volar, lo que lo convierte en ultrafamoso hasta conseguir que un magnate se interese en el show.

Una vez en el llamado Dreamland, comienza el drama. El magnate parece ser un villano de armas tomar que separa a Dumbo de su madre mientras lo explota. Además, ni el personaje de Eva Green (una trapecista) ni el de Collin Farrell (un veterano de guerra que trabaja en el circo) parecen estar de acuerdo con las políticas de este hombre adinerado. Por otra parte, el personaje de Farrell vive su propio drama como padre soltero de dos chicos con los que no consigue congeniar.

De todas maneras, son muchas las referencias al "Dumbo" original que aparecen en el filme. El circo que aparece al principio es prácticamente igual al original, y la pintura de Dumbo como payaso recuerda a la mítica escena en la que el elefante descubre que puede volar. Tim Burton también suma referencias a su propio cine. En "El gran pez", un clásico del cineasta, Danny DeVito interpretaba a Amos Calloway, dueño de un circo y presentador de espectáculos. En "Dumbo" el personaje de DeVito se llama Max Medici, pero su rol es exactamente el mismo. También deja un espacio a dos de sus estrellas fetiche: Michael Keaton, con quien trabajó en "Batman" y "Beetlejuice"', y Eva Green, protagonista de "Miss Peregrine y los niños peculiares".

Un elefante virtual. Filmada en gigantescos estudios a las afueras de Londres, el principal desafío de la película, según reveló Burton, fue el hecho de que su protagonista nunca estuvo en el set: el elefante fue generado por computadora. "Teníamos un animal de peluche, a Ed (Osmond), que aprendió movimientos de elefante que interpretaba con un traje especial. Fue muy útil", comentó el director.

El primer trabajo de Burton fue en Disney, pero duró muy poco. "No tenía paciencia para ser animador", dijo riendo el cineasta, que ha bromeado sobre que ha sido contratado y despedido por el estudio más veces de lo que puede recordar. "Es una larga historia familiar de alguna forma extraña. Tiene sus altos y bajos", agregó.

Aunque siempre se inclinó por las películas de monstruos, el realizador rescata de los clásicos de Disney —más edulcorados que sus creaciones— el hecho de que abordan temas difíciles como la muerte o la separación familiar, que, dice, son tabú para el público moderno. En ese sentido, el director recordó ir a una proyección de "Pinocho" (1940) con "niños llorando y los padres gritando «¡Dios mío!». ¿Qué cambió? El mundo está peor pero la gente es más protectora, supongo que está pasando eso", comentó.

"Dumbo" promete ser un éxito de taquilla. Pero no es el único clásico que Disney reflotará este año. En mayo se estrenará "Aladdin", en una versión musical con actores y dirección de Guy Ritchie. Y también habrá una esperada versión en acción real de "El rey león", que llegará a los cines en julio.