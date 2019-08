Disney apuesta fuerte a su flamante plataforma de streaming

Disney dejó en claro que el futuro de la compañía pasa por su próxima plataforma de streaming: Disney . Eso es lo que resultó como balance de la sexta edición de la convención bienal D23 Expo, que la casa del ratón Mickey llevó a cabo el fin de semana en la ciudad estadounidense de Anaheim, en California. Pese a que como en cada D23 los anuncios en lo referente a sus distintas franquicias cinematográficas concentraron buena parte de la atención de los fanáticos y los medios, las novedades más resonantes esta vez pasaron por el servicio de series, películas y documentales on line que en EEUU arrancará en noviembre y que llegará a Latinoamérica a fines de 2020.

Los miles y miles de asistentes que acudieron con devoción al Anaheim Convention Center se toparon con que Disney se había vuelto omnipresente: bolsas, revistas, folletería y hasta gorras de béisbol, el logo de la marca estaba impreso en todo.

También resultaba ineludible el pabellón dedicado a promocionar los contenidos y a mostrar la interfaz de usuario que tendrá la plataforma, en pleno centro del inmenso predio de 150.000 metros cuadrados ubicado a 40 kilómetros de Los Angeles.

Allí se podía encontrar una oferta especial de suscripción por tres años que permitía hacer aún más barato el ya de por sí económico costo inicial de 6,99 dólares mensuales.

El objetivo —a partir de cuando lance el servicio el 12 de noviembre en EEUU, Canadá y Holanda— es salir a disputar el mercado del gigante del segmento, Netflix, cuyo plan estándar en el país norteamericano cuesta 12,99 dólares.

Para esto, el presidente de la división Direct-To-Consumer de Disney, Kevin Mayer, tiene la misión de construir un catálogo potente y variado que ayude a convencer al público a suscribirse. Si la apuesta resulta exitosa, asegura la prensa especializada, Mayer es el mejor posicionado para suceder al presidente y CEO de Disney Bob Iger, quien ya anunció que dejará el cargo en 2021.

Todas las novedades

Más de 7.000 episodios de series y 500 películas de las franquicias propiedad de Disney estarán disponibles desde el día de lanzamiento de la plataforma, pero además la empresa lleva meses produciendo gran cantidad de contenido original de todos los estilos.

En la D23 Expo, Mayer presentó ante más de 6.800 espectadores las primeras imágenes de numerosos proyectos anunciados con anterioridad, así como también se dio el lujo de dar a conocer seis programas nuevos.

Una serie sin título sobre Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor, tres nuevas series live action de Marvel Studios ("Ms. Marvel", "Moon Knight" y "She-Hulk"), una serie de "Lizzie McGuire" protagonizada por Hilary Duff y una serie de cortos de "Los Muppets" fueron los anuncios más rutilantes del panel de Disney .

Junto a esas novedades, los fans pudieron ver por primera vez clips de varias de las numerosas propuestas que se habían ido conociendo en los meses anteriores, como la serie derivada de "High School Musical", la película live action de "La dama y el vagabundo" o la serie del universo de "Star Wars" "The Mandalorian".

Creada y producida por Jon Favreau, "The Mandalorian" se anuncia como un plato fuerte. La primera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal se sitúa en los años posteriores a la derrota imperial tras "El retorno del Jedi". Además, en Disney estará el catálogo completo de las películas galácticas, incluyendo a la próxima "El ascenso de Skywalker", una vez que se estrene en cines en diciembre y haga su tradicional recorrido en los cines. A eso habrá que sumarle la vuelta de "Clone Wars", la serie animada que volverá en 2020, y una nueva serie live action, aún sin título, protagonizada por el mexicano Diego Luna sobre el personaje que ya dio vida en "Rogue One", Cassian Andor.

El énfasis en la plataforma de streaming pareció dejar un poco relegado en esta oportunidad al panel de películas de Marvel Studios, Pixar, Disney Animation y Star Wars. Quizás sea porque cada filme con el sello Disney que estrena es un "hit" y no requieran de tanta promoción, pero lo cierto es que los ejecutivos se guardaron para esta D23 Expo sólo dos títulos nuevos para su cronograma de estrenos de los años venideros.

La confirmación de la secuela de "Pantera Negra" para 2022 y la película animada "Raya and the Last Dragon" para fines de 2020 fueron lo más llamativo del panel de películas, que igual hizo delirar al público con trailers nuevos de proyectos ya conocidos y presencias de celebrities.

¿Y los personajes de Fox?

Mucho menos hubo novedades sobre los activos de la 21st. Century Fox que Disney adquirió en marzo por 71.300 millones de dólares y que consagró a la adquisición como la más importante de la historia del show business.

A cambio de la estratosférica cifra, un estudio "major" se deglutió al otro y así se hizo con muchos de sus contenidos más redituables. Sin embargo, la integración de la ex Fox dentro de Disney demostró ser un proceso aún no cristalizado: en la D23 Expo apenas se mencionó a la franquicia de la taquillera "Avatar" de James Cameron, y no se habló de las muchas y muy buenas series de la señal FX ni del futuro de los "X-Men", "Deadpool" y "Los 4 Fantásticos" dentro del denominado Universo Cinematográfico de Marvel.

La excepción la marcaron "Los Simpson", que tuvo un panel con sus productores durante la jornada del sábado, y los documentales de Nat Geo. Ambos están confirmados para el inicio del servicio de Disney .

De dimensiones aún difíciles de digerir, el volumen de los activos de la 21st Century Fox y sus estructuras de recursos humanos deberán seguir acomodándose en los próximos meses, y entonces tal vez se termine de definir su futuro dentro de Disney.