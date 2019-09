Diferencias y reencuentros entre padre e hija

Nancy Dupláa y Luis Brandoni son los protagonistas de una historia de diferencias y reencuentros que llega este jueves a los cines de Rosario. Se trata de "El retiro", segundo filme de Ricardo Díaz Iacoponi, que también cuenta con las actuaciones de Gabriel Goity y Soledad Silveyra. La trama se centra en Rodolfo (Brandoni), un médico que, luego de 50 años de ejercer la profesión, toma la decisión de jubilarse. Desde que enviudó hace algunos años, vive solo en su casa de toda la vida. El esfuerzo y constancia que le dedicó a su profesión han hecho que descuide otros aspectos de su vida, entre ellos a su hija Laura. Una noche de tormenta, a Rodolfo se le aparece de manera inesperada Yanina, la muchacha que lo ayuda con la limpieza de su casa, que trae con ella a su hijo Diego, de 8 años, que está afiebrado. Rodolfo les ofrece pasar la noche en su casa debido a la fuerte tormenta. A la mañana siguiente, Yanina le deja una carta diciendo que se va a Santiago del Estero y lo deja al cuidado de Diego. Accidentalmente, Laura se entera y decide mudarse unos días con ellos para dar una mano. Sin embargo, esta convivencia hará revivir viejas diferencias y antiguos rencores, y padre e hija tendrán la oportunidad de decirse cosas que tenían guardadas.

"El protagonista es un hombre que se jubila y se encuentra con que no sabe qué va a hacer de su vida. Y con su hija, que es su única familia, tiene una relación algo distante, debido a que tienen miradas de la vida muy distintas", indicó Díaz Iacoponi en una entrevista con Télam. "El añora los años vividos con su fallecida esposa, y Nancy Dupláa es la hija música que decidió correrse del mandato paterno universitario para dedicarse al arte", agregó el realizador.

—¿Por qué cree que un hombre mayor "revive" gracias a los niños (sean o no sus nietos)?

—En este caso, el personaje acaba de tomar un decisión muy difícil para él, y no sabe qué va a ser de su vida de acá en más. La aparición inesperada de un nene de 8 años viene a sacarlo de alguna manera de este letargo. El nene le da una motivación, algo de qué ocuparse. Siente que hay alguien que lo necesita y esto lo hace sentirse útil.

—El personaje de Dupláa aparece al comienzo como el rebelde y desorganizado, pero al final es la que pone cordura.

—Tiene cierto encono hacia su padre, ya que considera que no fue el padre presente y dedicado que ella hubiera querido. Ella es algo rebelde en cuanto a que es completamente lo opuesto a su padre. El es un hombre demasiado conservador y ella tiene una mentalidad más abierta, más moderna. Esta visión más actual es la que también la lleva a ser más desconfiada y lo que la hace dejar de lado el papel de hija para ocupar el rol de madre.

—Por el contrario, el personaje de Brandoni le reprocha a su hija cierta falta de seriedad, pero lleva adelante una relación con el chico que podría ser perjudicial, como le advierten sus cercanos.

—Rodolfo no está de acuerdo con el estilo de vida que lleva su hija. No está de acuerdo con la pareja, ni con la carrera que ella ha elegido y le reprocha que no tenga una profesión de acuerdo a las expectativas que él tenía o había depositado en ella. Por otro lado, tiene cierta ingenuidad, si se quiere, lo que hace que en ningún momento se le cruce por la cabeza que esta situación con el niño le pueda traer algún problema.

—¿Por qué cree que el personaje de Brandoni deja de lado toda la seriedad que presenta para acercarse al chico?

—Yo creo que Rodolfo hace lo que él cree que es correcto. En este caso es hacerse cargo de este chico. Al igual que lo que hizo toda su vida, que fue trabajar para que a su familia nunca le falte nada. El siempre actúa de acuerdo a lo que él cree que tiene que hacer, mas allá de que puede estar equivocado. Al final se da cuenta que lo que él creía que era lo mejor, por ahí no lo era para los demás, principalmente su hija o su señora.