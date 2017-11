Diego Leuco habló de su reacción ante los insultos contra su padre

Tras el escándalo que protagonizó en la noche de los Martín Fierro de Radio, Diego Leuco se refirió al hecho ocurrido luego del polémico discurso de su padre Alfredo al recibir un premio. En ese momento, las cámaras del evento captaron al hijo reaccionando tras un aparente insulto hacia su padre.

El joven periodista reaccionó de manera brusca y generó un escándalo mayúsculo en la entrega de premios, porque comenzaron a circular rumores que hablaban de un enfrentamiento. Sin embargo, Leuco negó que haya pasado algo.

En "El Diario de Mariana", el periodista primero defendió el discurso que dio su padre, y luego contó cómo fueron los hechos. "Mi papá habló de los empresarios inescrupulosos que vienen a los medios a sacar plata fácil con la pauta del estado. En ningún momento se refiere a los trabajadores. Nadie merece quedarse sin trabajo", sostuvo.

"Cuando mi viejo estaba dando el discurso, empiezo a escuchar insultos. Tumulto, griterío, aplausos, y empiezan a aparecer insultos", continuó Leuco. "Uno de los insultos, el último, el que me hizo dar vuelta, es de un carácter discriminatorio. que no lo iba a mencionar, pero como todo el mundo está hablando de este tema lo voy a decir: es la palabra 'judío'. Sin nada detrás, ni nada adelante. La palabra 'judío' de manera peyorativa", reveló.

"Los insultos venían siendo 'forro', 'hdp', 'puto', 'cagón', 'judío'. En ese contexto es que yo escucho la palabra 'judío'. Por eso es que me doy vuelta, porque los primeros me los aguanté, me dolía, a nadie le gusta que insulten a su papá, eso fue lo que más me dolió, pero cuando escuché la palabra 'judío' me pareció tan indignante, tan fuera de lugar, tan insólito, y me di vuelta".



"Cuando me doy vuelta, a 20 metros, del otro lado de la alfombra roja, veo que hay un grupo de personas, pero no solamente ahí donde me dicen que había productores, y yo nunca supe de dónde vinieron los gritos, porque estaba de espaldas. Yo sé lo que escucho, pero no quién grita", agregó Diego.

"También había gente que estaba gritando 'hablá de Magnetto', 'hablá de DyN', que eso es recontra válido porque eso sí es debate político, es parte de lo que trabajamos, pero me dolió y me descolocó escuchar esa palabra en ese contexto", observó.

"Respondí como hijo, no como periodista, y avancé hacia donde veo más tumulto, más gente de pie. Avanzo un par de metros, mi novia intenta agarrarme y yo me suelto, pero hago tres pasos y me doy cuenta que era una locura, y me volví a la mesa, y ahí terminó la situación. No hubo golpes de nadie contra nadie, no hubo una discusión porque no llegué a ver quiénes eran, no hubo intercambio de palabras, no hubo nada", completó.